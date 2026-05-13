Stando alla pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma digitale Valve, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è verificato per Steam Deck, nonostante i requisiti di sistema della versione PC abbiano fatto discutere nei giorni scorsi.
La certificazione implica che l'atteso tie-in sviluppato da TT Games sia perfettamente giocabile sull'handheld, con supporto ai controlli integrati, testi leggibili sullo schermo e, soprattutto, impostazioni grafiche predefinite che consentano di far girare l'esperienza in maniera adeguata.
A quanto pare c'è una sola, piccola limitazione: su Steam Deck il gioco non può passare automaticamente ai controller esterni, rendendo necessario un cambio manuale tramite il Quick Access Menu del dispositivo, ma al di là di questo non dovrebbe mancare nulla.
Naturalmente tutto ciò andrà testato con mano, viste appunto le perplessità in merito ai requisiti di sistema di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che sono apparsi decisamente esosi anche laddove si accetti di limitare il frame rate a 30 fotogrammi al secondo.
C'è un errore?
Quando mancano ormai pochi giorni al lancio di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, l'arrivo della certificazione ufficiale Steam Deck Verified ha sorpreso i numerosi utenti che pensavano di acquistare il gioco in versione PC.
Il punto è che i requisiti comunicati da TT Games e Warner Bros. parlano di un'esperienza a 30 fps con frame generation attiva, e ciò potrebbe chiaramente tradursi in una fluidità tutt'altro che costante su Steam Deck: staremo a vedere.
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