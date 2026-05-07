Il trailer di lancio di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ricorda che la data di uscita è vicina

Il filmato mostra il Crociato Incappucciato alle prese con alcune delle sue nemesi più iconiche, tra cui Poison Ivy, Bane, Mr. Freeze e, naturalmente, il Joker. Il trailer, completamente doppiato in italiano , è disponibile tramite il player qui sotto.

Warner Bros. Games e TT Games hanno pubblicato il trailer di lancio di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro , in vista del debutto fissato per il 22 maggio su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Chi sceglierà la Deluxe Edition potrà invece iniziare l'avventura con tre giorni di anticipo, a partire dal 19 maggio.

Un'avventura in stile LEGO per tutti i fan del Cavaliere Oscuro

In LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro i giocatori possono esplorare una Gotham City interamente costruita con mattoncini LEGO, un mondo vivo e ricco di dettagli che fonde l'atmosfera cupa del Cavaliere Oscuro con l'ironia tipica delle produzioni TT Games. Vivremo un viaggio che inizia dalle origini di Batman, quando il giovane Bruce Wayne si allena con la Lega delle Ombre, diventa l'eroe di Gotham City e il peggior incubo dei criminali.

Il sistema di combattimento combina combo fluide, tecniche furtive e abilità investigative per affrontare il crimine attraverso le strade e i tetti di Gotham City. La città funge da hub principale da cui partire per affrontare missioni ricche d'azione, humor e situazioni paradossali, mentre si sbloccano nuovi personaggi, gadget e veicoli iconici dell'universo del Cavaliere Oscuro.

Se volete approfondire, nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le nostre impressioni dopo aver provato LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro.