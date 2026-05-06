Il gameplay di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro in video

Game Informer ha pubblicato un video di gameplay di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro che include circa venticinque minuti di sequenze in-game tratte dall'atteso tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello.
"È come Batman: Arkham Knight ma in LEGO", dice uno dei redattori della testata americana; e si tratta di un'osservazione che vale molto, visto che conferma le intenzioni di TT Games con questo particolare progetto antologico, che ripercorre la lunga storia del celebre personaggio di casa DC.
Al di là dell'ampio scenario open world, che è possibile esplorare a bordo dei vari bat-veicoli, il gioco si ispira in maniera molto chiara alle meccaniche che hanno determinato il successo della saga firmata Rocksteady Studios, dal traversal ai combattimenti.
Caratteristiche che hanno evidentemente infervorato i tantissimi fan di Batman, che hanno aggiunto il gioco a quasi un milione di liste dei desideri solo considerando Steam, in quello che sembrerebbe essere un successo annunciato per Warner Bros. Games.
Un gameplay davvero interessante
Abbiamo giocato LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro nei giorni scorsi e il video pubblicato da Game Informer non fa che ribadire un concetto piuttosto chiaro, che ruota attorno alla grande solidità dell'impianto messo a punto da TT Games per questa occasione.
Nelle sequenze a esplorazione libera vediamo infatti Batman che plana fra i palazzi di Gotham, fermandosi eventualmente per affrontare gruppi di criminali fra una missione principale e l'altra di una campagna che si preannuncia lunga e coinvolgente.
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