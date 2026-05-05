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LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha quasi raggiunto il milione di liste dei desideri su Steam

TT Games e Warner Bros. Games hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è stato aggiunto a un gran numero di liste dei desideri su Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/05/2026
Batman e Catwoman in LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
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Lo studio di sviluppo TT Games e l'editore Warner Bros. Games hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo gioco d'azione LEGO che ripercorre l'intera saga di Batman, è stato aggiunto a ben 900.000 liste dei desideri su Steam. Si tratta di una cifra importante, che può portare a ottime vendite iniziali, considerando anche la risonanza della serie e dei marchi coinvolti.

L'annuncio

"Chiamo tutti i fan di Batman! LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha raggiunto le 900.000 wishlist su Steam!" Recita lo stringato annuncio, che poi ricorda: "Preordina ora e scopri di cosa si tratta tutto questo entusiasmo!"

Infine, viene ricordata anche la data d'uscita ufficiale: "Costruisci l'Eredità 22 maggio 2026. Preordina la Deluxe Edition e inizia a giocare il 19 maggio!"

I requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro fanno discutere I requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro fanno discutere

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro arriva dopo il successo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che ha confermato il successo duraturo degli action LEGO.

Preordinando LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si ottieneil costume "Il ritorno del Cavaliere Oscuro" ispirato alla storica serie a fumetti.

Visto quanto hanno fatto discutere, riportiamo anche i requisiti di sistema della versione PC:

  • Minimi:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 11
    • Processore: Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 1600
    • Memoria: 16 GB di RAM
    • Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) o AMD Radeon RX 6400 (4 GB) o Intel Arc A580 (8 GB)
    • Memoria: 50 GB di spazio disponibile
    • Note aggiuntive: Low 1080p @ 30 FPS con FSR o XeSS Balanced e Frame Gen attivo, SSD richiesto e 50 GB di spazio disponibili
  • Consigliati:
    • Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
    • Sistema operativo: Windows 11
    • Processore: Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X
    • Memoria: 16 GB di RAM
    • Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB) o AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) o Intel Arc B580 (12 GB)
    • Memoria: 50 GB di spazio disponibile
    • Note aggiuntive: Medium 1440p @ 60 FPS con DLSS, FSR o XeSS Quality e Frame Gen attivo, SSD richiesto e 50 GB di spazio disponibili
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