LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha quasi raggiunto il milione di liste dei desideri su Steam

Lo studio di sviluppo TT Games e l'editore Warner Bros. Games hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo gioco d'azione LEGO che ripercorre l'intera saga di Batman, è stato aggiunto a ben 900.000 liste dei desideri su Steam. Si tratta di una cifra importante, che può portare a ottime vendite iniziali, considerando anche la risonanza della serie e dei marchi coinvolti.
L'annuncio
"Chiamo tutti i fan di Batman! LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha raggiunto le 900.000 wishlist su Steam!" Recita lo stringato annuncio, che poi ricorda: "Preordina ora e scopri di cosa si tratta tutto questo entusiasmo!"
Infine, viene ricordata anche la data d'uscita ufficiale: "Costruisci l'Eredità 22 maggio 2026. Preordina la Deluxe Edition e inizia a giocare il 19 maggio!"
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro arriva dopo il successo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che ha confermato il successo duraturo degli action LEGO.
Preordinando LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si ottieneil costume "Il ritorno del Cavaliere Oscuro" ispirato alla storica serie a fumetti.
Visto quanto hanno fatto discutere, riportiamo anche i requisiti di sistema della versione PC:
- Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 1600
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) o AMD Radeon RX 6400 (4 GB) o Intel Arc A580 (8 GB)
- Memoria: 50 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: Low 1080p @ 30 FPS con FSR o XeSS Balanced e Frame Gen attivo, SSD richiesto e 50 GB di spazio disponibili
- Consigliati:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB) o AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) o Intel Arc B580 (12 GB)
- Memoria: 50 GB di spazio disponibile
- Note aggiuntive: Medium 1440p @ 60 FPS con DLSS, FSR o XeSS Quality e Frame Gen attivo, SSD richiesto e 50 GB di spazio disponibili