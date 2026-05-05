LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha quasi raggiunto il milione di liste dei desideri su Steam

Lo studio di sviluppo TT Games e l'editore Warner Bros. Games hanno annunciato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, il nuovo gioco d'azione LEGO che ripercorre l'intera saga di Batman, è stato aggiunto a ben 900.000 liste dei desideri su Steam. Si tratta di una cifra importante, che può portare a ottime vendite iniziali, considerando anche la risonanza della serie e dei marchi coinvolti.