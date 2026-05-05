Marvel Tokon: Fighting Souls è quasi completo, ci sono altri personaggi da annunciare?

Arc System Works ha confermato che Marvel Tokon: Fighting Souls è ormai entrato nelle fasi finali dello sviluppo e dunque è quasi completo, in linea con la data di uscita fissata per l'8 agosto che impone, a questo punto, di passare probabilmente alla ripulitura finale a breve, ma resta l'interrogativo su altri possibili personaggi da annunciare.

Proprio nelle ore scorse abbiamo visto la presentazione di Hulk e Black Panther, che si sono uniti al team dei Fighting Avengers, portando il totale del roster a 14 combattenti utilizzabili all'interno del picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Sony PlayStation, in arrivo su PC e PS5.

Si tratta di una quantità non proprio enorme, se si pensa a molti altri esponenti del genere, ma che potrebbe essere in linea con la visione di un gioco in espansione, con ulteriori combattenti che verranno aggiunti dopo il lancio.