Marvel Tokon: Fighting Souls è quasi completo, ci sono altri personaggi da annunciare?

Arc System Works ha confermato che Marvel Tokon: Fighting Souls è ormai entrato nelle fasi finali dello sviluppo e dunque è quasi completo, in linea con la data di uscita fissata per l'8 agosto che impone, a questo punto, di passare probabilmente alla ripulitura finale a breve, ma resta l'interrogativo su altri possibili personaggi da annunciare.
Proprio nelle ore scorse abbiamo visto la presentazione di Hulk e Black Panther, che si sono uniti al team dei Fighting Avengers, portando il totale del roster a 14 combattenti utilizzabili all'interno del picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Sony PlayStation, in arrivo su PC e PS5.
Si tratta di una quantità non proprio enorme, se si pensa a molti altri esponenti del genere, ma che potrebbe essere in linea con la visione di un gioco in espansione, con ulteriori combattenti che verranno aggiunti dopo il lancio.
Carnage in arrivo?
In ogni caso, con altri tre mesi almeno prima dell'uscita fissata, c'è spazio abbondante per ulteriori presentazioni e trailer, dunque è molto probabile che altri combattenti vengano presentati nel prossimo periodo.
Proprio il recente trailer su Hulk e Black Panther (per la precisione Savage Hulk e Shuri), mostrato in occasione dell'EVO Japan andato in scena lo scorso fine settimana, potrebbe aver seminato degli indizi sul prossimo combattente in arrivo.
Secondo parte della community, il nuovo trailer potrebbe indicare il prossimo arrivo di Carnage nella parte finale del video, che potrebbe entrare nel roster come parte di una squadra di villain, come il già annunciato Doctor Doom.
Qualche tempo fa, avevamo visto la presentazione di Peni Parker, ma altre probabilmente arriveranno nei prossimi mesi.