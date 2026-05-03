Marvel Tokon: Fighting Souls presenta Hulk e Black Panther come nuovi personaggi

Sia Hulk che Black Panther si inseriscono nella squadra "The Fighting Avengers" , insieme ai già noti Captain America e Iron Man, formando un team decisamente eccezionale e incentrato sui celebri Avengers.

Si tratta di due aggiunte piuttosto prevedibili, considerando l'importanza dei personaggi in questione, ma la presentazione ufficiale da parte di Sony e Arc System Works è avvenuta solo nelle ore scorse, con vari dettagli e anche un trailer ufficiale che ritrae i due super-eroi in azione.

Due nuovi avenger, un nuovo nemico e Wakanda

Hulk, doppiato da Fred Tatasciore, ha tutte le caratteristiche tipiche del gigante verde che conosciamo bene dalla tradizione Marvel, combattendo con una forza impressionante e mosse dettate dal temperamento selvaggio.

A incrementare questo aspetto, il personaggio è ritratto in una fase della sua vita in cui è stato esiliato a Savage Land, dove vive isolato dal mondo e contatto con la natura, e la cosa si riflette anche nel suo aspetto, essendo dotato di una sorta di armatura di ossa e denti di dinosauri.

Una caratteristica particolare di Hulk è la presenza di una barra Gamma che aumenta incanalando la sua forza e consente di incrementare potenza e velocità una volta caricata al massimo, rilasciandola con un potente colpo.

Black Panther è qui rappresentata come Shuri, versione femminile del classico combattente africano in grado di utilizzare antiche arti marziali e tecnologie super-moderne di Wakanda come armi.

È una combattente estremamente agile e atletica, in grado di eseguire mosse e combo altamente spettacolari e acrobatiche, con la possibilità di attaccare anche a lungo raggio con grandi possibilità di movimento.

Oltre ai due personaggi in questione viene presentato anche il nuovo livello dedicato a Wakanda, che riprende la rappresentazione tipica del paese di Black Panther tra natura e tecnologia in equilibrio.

Infine, è stato presentato The Champion, un nuovo personaggio che si presenta come una notevole minaccia, unito alla squadra degli Elders of the Universe. Si tratta di un antico combattente che viaggia per il cosmo insieme a Promoter, il suo braccio destro.

Qualche settimana fa avevamo visto l'aggiunta di Peni Parker al roster, oltre all'annuncio della data di uscita, fissata per il 6 agosto su PC e PS5.