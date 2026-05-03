Tekken 8 presenta Kunimitsu con un trailer, svelandola sotto la maschera

Tra i personaggi in arrivo nella Season 3 di Tekken 8 c'è anche Kunimitsu, una presenza storica nel roster di combattimenti del picchiaduro Bandai Namco, che torna anche in questo capitolo con le sue tipiche caratteristiche da misteriosa kunoichi.
Kunimitsu sarà disponibile dal 27 maggio per i possessori del Character Pass della Stagione 3 di Tekken 8, oppure dal primo giugno per tutti gli altri giocatori, acquistabile come personaggio aggiuntivo per il roster di combattenti e andando a riempire uno spazio importante, tra i nuovi combattenti aggiuntivi previsti per la Season 3.
Kunimitsu può essere considerato un personaggio storico della serie, visto che la sua prima presenza risale proprio all'originale Tekken come personaggio aggiuntivo sbloccabile, assumendo poi una personalità più definita nei successivi.
Una combattente affascinante
In Tekken 8, come accadeva anche in Tekken 7, Kunimitsu si mostra anche senza maschera, come vediamo dal trailer riportato qui sotto: per alcuni momenti, la ragazza svela il suo vero volto senza la tipica maschera da volpe che rappresenta la sua caratteristica da sempre.
Dopo aver sciolto i dubbi sul fatto che si tratti di una donna già in Tekken 2, visto che nel primo capitolo la questione non era chiara, adesso possiamo constatare anche altre caratteristiche della sua persona.
Sotto la maschera vediamo un bel volto di ragazza, con i particolari segni intorno agli occhi che riprendono il design visto anche nel capitolo precedente.
In combattimento, Kunimitsu riprende il suo stile tipico da kunoichi Manji-Ninjutsu, con mosse e combo ispirate alla tradizione dei ninja e del suo clan Manji, utilizzando pugnali e armi tipiche della classe, oltre a tecniche speciali.