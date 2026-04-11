I picchiaduro continuano a voler restare un genere di nicchia

Poco più di un mese fa è arrivato finalmente anche su console il nuovo picchiaduro di Riot Games, 2XKO, nella sua versione 1.0. Fin dalle prime fasi di sviluppo - iniziate ormai diversi anni fa - l'obiettivo dichiarato era chiaro: creare un fighting game più accessibile ai neofiti, ma allo stesso tempo abbastanza profondo e stratificato da soddisfare i pro player. L'idea era quella di realizzare un titolo capace di ritagliarsi uno spazio nel competitivo e, soprattutto, di avvicinare al genere anche chi ne è sempre rimasto lontano, spesso intimorito dalla complessità strutturale che caratterizza i picchiaduro tradizionali.

Come già sottolineato in sede di recensione, il gioco si presenta come un buon esponente del genere, con sistemi solidi e una discreta varietà di soluzioni offensive e difensive. La semplificazione degli input e delle mosse speciali rende l'approccio iniziale meno traumatico, permettendo anche ai meno esperti di eseguire combo basilari senza dover memorizzare sequenze troppo elaborate.

La perplessità principale, però, riguarda tutto ciò che si trova oltre quella superficie più immediata: al netto delle combo introduttive, 2XKO propone un numero considerevole di meccaniche avanzate. I diversi tipi di tag system tra cui scegliere - ciascuno con caratteristiche capaci di cambiare radicalmente ritmo e strategia - la gestione del compagno, i tempismi per gli assist e alcune opzioni difensive e offensive più tecniche rischiano di risultare aspetti eccessivamente stratificati per chi si affaccia per la prima volta al genere, magari attirato solo dalla presenza dei personaggi di League of Legends.

Il risultato è stato evidente nel giro di poche settimane. Dopo il lancio della versione 1.0, Riot Games ha annunciato una riduzione significativa del team dedicato al progetto. Il motivo sembra essere proprio la difficoltà nel trattenere un pubblico ampio: è rimasto uno zoccolo duro di appassionati, ma molti giocatori occasionali - incuriositi magari dal roster o dall'estetica - hanno abbandonato rapidamente. Senza una base numerica più consistente, capace di garantire continuità e sostegno nel medio periodo, il progetto si trova ora in una posizione delicata, pur non essendo stato, fortunatamente, accantonato.

Questa dinamica, in realtà, non riguarda soltanto 2XKO. Negli ultimi anni si è parlato spesso di una nuova epoca d'oro dei picchiaduro e dal punto di vista qualitativo è difficile negarlo. Titoli come Guilty Gear Strive, Street Fighter 6 e Tekken 8 hanno offerto agli appassionati esperienze solide, curate e ricche di contenuti. Molti di questi giochi hanno introdotto sistemi semplificati o modalità pensate per facilitare l'ingresso dei nuovi giocatori, rendendo più accessibili input e meccaniche tradizionalmente ostiche. Tuttavia, queste semplificazioni non sempre si sono rivelate sufficienti a mantenere viva l'attenzione di chi era ancora in fase di apprendimento. Ambientarsi in un picchiaduro richiede tempo, dedizione e una certa tolleranza alla frustrazione iniziale, elementi che non tutti sono disposti ad accettare.

Guardando ai dati di Steam che, pur non rappresentando l'intero mercato, offrono un'indicazione significativa dell'andamento generale, il calo nel tempo appare evidente. Tekken 8 è passato da picchi iniziali compresi tra i 40 e i 50 mila giocatori in contemporanea a medie attuali di circa 6-7 mila, con risalite sopra i 10 mila in occasione dell'uscita di nuovi personaggi o aggiornamenti importanti. Il titolo ha sofferto, nelle prime stagioni, anche di problemi di bilanciamento, fattore che ha contribuito ad allontanare parte dell'utenza. Anche Street Fighter 6, che resta il picchiaduro più solido e costante degli ultimi anni, è sceso dai circa 70 mila giocatori dei primi mesi a numeri più contenuti, attorno ai 30 mila, con picchi temporanei legati ai nuovi contenuti prima di una successiva stabilizzazione.

La conclusione a cui si può arrivare osservando questi dati, insieme a quanto accaduto a 2XKO, è che - nonostante gli sforzi fatti per rendere il genere più inclusivo e meno intimidatorio - i picchiaduro non sono riusciti a uscire dalla nicchia che si sono creati, poiché nessuno ha ancora trovato la formula adatta per trovare un equilibrio tra accessibilità e complessità delle meccaniche di gioco.