I Gorillaz lanciano The Mountain Game per celebrare il nuovo album

Gorillaz: The Mountain Game è il nuovo browser game della band inglese fondata da Damon Albarn e Jamie Hewlett, realizzato per celebrare la pubblicazione del nuovo album, The Mountain, e presentato con il trailer che trovate qui sotto.
Attualmente disponibile in accesso anticipato per i soli possessori della Kong Card, Gorillaz: The Mountain Game sarà fruibile da tutti gli utenti a partire dal 14 aprile. A giudicare dal video, si tratta di una sorta di RPG in pixel art che rende omaggio al classico The Legend of Zelda.
In questo nuovo browser game avremo la possibilità di selezionare uno fra i quattro personaggi dei Gorillaz, ovverosia Murdoc, 2D, Noodle e Russel, e lanciarci nell'esplorazione di scenari montani apparentemente pieni di insidie, serpenti in particolare.
Come detto, Gorillaz: The Mountain Game sarà disponibile sul sito di Kong Studios a partire dal 14 aprile per tutti gli utenti, mentre se possedete una Kong Card potete già provare il gioco.
Un percorso ricco di esperimenti
Il debutto in Fortnite Festival, alcuni mesi fa, non rappresenta che una piccola parte delle interazioni che i Gorillaz hanno avuto nel corso degli anni con il medium videoludico, a conferma della natura bizzarra e sperimentale della band stessa.
Pubblicato lo scorso 27 febbraio, The Mountain è il nono album del gruppo e punta a presentare anche stavolta un percorso inedito, fatto di influenze e contaminazioni che partono da Londra e raggiungono le località più remote dell'India.