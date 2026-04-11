I Gorillaz lanciano The Mountain Game per celebrare il nuovo album

The Last of Us ha ricevuto il trattamento demake, ed è giocabile via browser

In questo nuovo browser game avremo la possibilità di selezionare uno fra i quattro personaggi dei Gorillaz , ovverosia Murdoc, 2D, Noodle e Russel, e lanciarci nell'esplorazione di scenari montani apparentemente pieni di insidie, serpenti in particolare.

Gorillaz: The Mountain Game è il nuovo browser game della band inglese fondata da Damon Albarn e Jamie Hewlett , realizzato per celebrare la pubblicazione del nuovo album, The Mountain, e presentato con il trailer che trovate qui sotto.

Un percorso ricco di esperimenti

Il debutto in Fortnite Festival, alcuni mesi fa, non rappresenta che una piccola parte delle interazioni che i Gorillaz hanno avuto nel corso degli anni con il medium videoludico, a conferma della natura bizzarra e sperimentale della band stessa.

Pubblicato lo scorso 27 febbraio, The Mountain è il nono album del gruppo e punta a presentare anche stavolta un percorso inedito, fatto di influenze e contaminazioni che partono da Londra e raggiungono le località più remote dell'India.