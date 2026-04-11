Cyberpunk 2077 gira meglio su PC o PS5 Pro dopo l'aggiornamento?

ElAnalistaDeBits ha messo a confronto Cyberpunk 2077 su PC e PS5 Pro dopo l'aggiornamento che ha introdotto sulla nuova console Sony il supporto alla versione migliorata di PSSR e una modalità ray tracing sostanzialmente potenziata.

Stando all'analisi, le ombre e i riflessi su PlayStation 5 Pro, gestiti tramite ray tracing, si avvicinano molto ai preset più elevati disponibili su PC: si tratta di un traguardo significativo per una console, che dimostra quanto l'hardware dedicato possa ormai competere con soluzioni tradizionalmente più potenti.

Tuttavia il discorso cambia quando si entra nell'ambito della global illumination: in questo frangente il PC mantiene un vantaggio evidente, specie grazie alla possibilità di attivare tecnologie come il path tracing. Su PS5 Pro, pur migliorata, l'illuminazione globale non raggiunge lo stesso livello di precisione.

Sul piano delle prestazioni il confronto è stato effettuato utilizzando una NVIDIA RTX 5060 Ti, con impostazioni simili a quelle della console ma con l'eccezione dei riflessi in ray tracing, che su PC vengono applicati a tutte le superfici.

Ebbene, in questo scenario PS5 Pro riesce a ottenere risultati leggermente migliori, ovviamente al netto di tecnologie come la Frame Generation, il che dimostra quanto pesi l'ottimizzazione specifica in una situazione simile.