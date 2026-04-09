Cyberpunk 2077 a confronto su PS5 e PS5 Pro dopo l'aggiornamento

ElAnalistaDeBits ha messo a confronto Cyberpunk 2077 su PS5 e PS5 Pro al fine di evidenziare le differenze apportate dall'aggiornamento per la nuova e più potente console Sony, capace di spingere in maniera sostanziale la grafica dell'action RPG di CD Projekt RED.

Fra le novità principali c'è ovviamente il supporto alla nuova PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), e i miglioramenti rispetto alla precedente soluzione basata su FXR 2.1 sono evidenti; specie nella modalità Prestazioni, che si distingue per una maggiore pulizia e definizione.

Uno dei protagonisti dell'aggiornamento è il ray tracing, che ora può contare su di una modalità grafica dedicata che va a potenziare sensibilmente l'illuminazione globale, i riflessi e le ombre, così da aumentare il realismo visivo e creare sequenze davvero evocative in determinati frangenti.

Per quanto riguarda i riflessi, il ray tracing viene applicato in maniera selettiva: veicoli, superfici d'acqua e alcuni vetri traslucidi beneficiano della tecnologia avanzata, mentre altri materiali come metalli e pozzanghere continuano a utilizzare soluzioni più tradizionali.