Temtem: Pioneers annunciato per PC, è un survival open world Pokémon‑like

Il titolo è stato mostrato durante il Triple‑i Initiative 2026 con un trailer che trovate qui sotto. In parallelo è partita anche la campagna Kickstarter , disponibile a questo indirizzo . Al momento Temtem: Pioneers è previsto per PC tramite Steam ed Epic Games Store; Crema afferma di aver preso in considerazione versioni console, ma è "troppo presto per parlarne con certezza".

Il team di Crema, autori dell'acclamato Temtem, ha annunciato Temtem: Pioneers , un nuovo capitolo della serie che imbocca una direzione del tutto diversa: pur restando un monster collector alla base, il gioco si presenta come un survival open world incentrato su esplorazione, crafting e combattimenti in tempo reale. Per certi versi parliamo di un titolo più vicino a Palword che ai Pokémon.

I primi dettagli su Temtem: Pioneers

"Dimentica tutto ciò che sai sul combattimento a turni! Temtem: Pioneers si tuffa a capofitto in un'ambiziosa avventura open‑world survival crafting, pur restando fedele alle sue radici da creature collecting", spiega Crema nella descrizione ufficiale. "Lontano dalle accoglienti isole dell'Arcipelago, verrai catapultato nel Downbelow, una regione immensa, selvaggia e incontaminata, dove ti aspettano nuovi Temtem da scoprire. Preparati a raccogliere risorse, costruire basi epiche e padroneggiare un sistema di combattimento totalmente nuovo: frenetico, in tempo reale e ricco d'azione!"

"In questa frontiera brutale, i tuoi Temtem non servono solo a combattere: sono compagni indispensabili per la sopravvivenza. Devi planare sopra un canyon insidioso? Cercare materiali rarissimi? Difendere la tua base da un gruppo di Temtem selvatici particolarmente aggressivi? Il legame con la tua squadra sarà la chiave per conquistare la natura selvaggia del Downbelow."

Sempre dai primi dettagli ufficiali apprendiamo che ogni bioma del Downbelow introduce risorse uniche, nuovi Temtem e modalità inedite di esplorazione. Il sistema di combattimento abbandona i turni dell'originale Temtem in favore di un'azione dinamica: potremo portare con noi fino a tre creature, alternarle istantaneamente, concatenare abilità, schivare attacchi e creare combo sfruttando lo stile distintivo di ciascuna.

In totale saranno oltre 200 i Temtem da scoprire, tra specie inedite e vecchie conoscenze ritrovate in natura, ognuna utile per combattere, raccogliere risorse o attraversare zone pericolose. L'avventura potrà essere affrontata in solitaria o in cooperativa, collaborando per costruire insediamenti, esplorare nuove regioni e condividere strategie.