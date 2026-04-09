Prove You're Human è il nuovo gioco degli autori di 1000xResist

Durante la Triple-i Initiative è stato annunciato Prove You're Human, il nuovo gioco degli autori di 1000xResist: un'esperienza narrativa che punta ad affrontare temi attuali come l'intelligenza artificiale, il lavoro, l'identità e tutti i risvolti etici attorno a questi argomenti.

"Volevamo parlare della tensione legata a ciò che sta accadendo da due anni a questa parte, sia in merito al lavoro e all'occupazione, sia per quanto concerne l'esperienza concreta dell'intelligenza artificiale, in una certa misura in via di realizzazione, e l'effetto che tutto ciò ha su una persona", ha spiegato Remy Siu, fondatore di sunset visitor.

Protagonista di Prove You're Human è la copia digitale di una donna, apparentemente convinta di essere una persona reale e incaricata di testare un'IA chiamata Mesa, che si presenta come una figura disturbante: un enorme volto collegato a un braccio robotico.

"Possiamo usare questa fusione fra il sé e il lavoro per esplorare le storie che vogliamo raccontare", ha detto la sceneggiatriice Natalie Checo. "Questa è una storia in cui esploriamo le nostre ansie sull'intelligenza artificiale, sul lavoro, sul mondo che ci circonda così com'è oggi, nel 2026."