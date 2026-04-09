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Prove You're Human è il nuovo gioco degli autori di 1000xResist

sunset visitor, lo studio autore di 1000xResist, ha presentato durante la Triple-i Initiative il suo nuovo gioco, Prove You're Human: ecco il trailer e i primi dettagli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/04/2026
Mesa, l'IA di Prove You're Human

Durante la Triple-i Initiative è stato annunciato Prove You're Human, il nuovo gioco degli autori di 1000xResist: un'esperienza narrativa che punta ad affrontare temi attuali come l'intelligenza artificiale, il lavoro, l'identità e tutti i risvolti etici attorno a questi argomenti.

"Volevamo parlare della tensione legata a ciò che sta accadendo da due anni a questa parte, sia in merito al lavoro e all'occupazione, sia per quanto concerne l'esperienza concreta dell'intelligenza artificiale, in una certa misura in via di realizzazione, e l'effetto che tutto ciò ha su una persona", ha spiegato Remy Siu, fondatore di sunset visitor.

Protagonista di Prove You're Human è la copia digitale di una donna, apparentemente convinta di essere una persona reale e incaricata di testare un'IA chiamata Mesa, che si presenta come una figura disturbante: un enorme volto collegato a un braccio robotico.

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"Possiamo usare questa fusione fra il sé e il lavoro per esplorare le storie che vogliamo raccontare", ha detto la sceneggiatriice Natalie Checo. "Questa è una storia in cui esploriamo le nostre ansie sull'intelligenza artificiale, sul lavoro, sul mondo che ci circonda così com'è oggi, nel 2026."

Un'avventura decisamente diversa dal solito

Il gameplay di Prove You're Human ruota attorno al dialogo con Mesa, ma introduce anche un sistema originale basato sui CAPTCHA, che nel gioco vengono trasformati in una sorta di strumento narrativo.

"I CAPTCHA più tradizionali si pongono come un atto offensivo, visto che chiedono al giocatore di distinguere delle cose in modo molto binario", ha spiegato Siu. "Parte di ciò consiste nel chiedere sia al personaggio di Mesa sia al giocatore di compiere una sorta di violenza."

Attualmente in sviluppo per PC, Prove You're Human non ha ancora una data di uscita e a quanto pare si tratta di una scelta precisa da parte del publisher, che non vuole fornire indicazioni in tal senso prima di essere pronto a farlo.

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