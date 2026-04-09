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Il survival a base di pirati Windrose ha una data di uscita su PC in accesso anticipato

Windrose arriva in accesso anticipato il 14 aprile: il survival piratesco debutta su Steam con una campagna corposa, isole procedurali e un forte focus sulla cooperazione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/04/2026
Artwork di Windrose

Forward Gateway e il team di Windrose Crew hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Windrose, ed è davvero vicina: il survival open world piratesco approderà su PC via Steam martedì 14 aprile.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ricco di atmosfere da lupi di mare e sequenze che offrono una panoramica generale del gameplay.

Quali contenuti saranno disponibili al lancio?

Windrose è un'avventura survival ambientata in un vasto arcipelago generato proceduralmente. Nei panni di un capitano potremo esplorare isole sconosciute, affrontare pirati e creature ostili, costruire il nostro avamposto e navigare tra tempeste e pericoli. Il gioco punta molto anche sulla cooperazione: più giocatori possono condividere la stessa nave, coordinarsi nella gestione dei cannoni e affrontare il mare come un vero equipaggio affiatato.

Al debutto in accesso anticipato, il titolo includerà una campagna da 50-70 ore, tre biomi distribuiti su 30 isole procedurali, oltre 90 punti di interesse, tre navi giocabili e diversi sistemi già pienamente funzionanti, tra cui progressione del personaggio, fazioni con relative missioni, la città di Tortuga e meccaniche di reputazione.

Windrose, abbiamo giocato il Valheim in salsa piratesca Windrose, abbiamo giocato il Valheim in salsa piratesca

Secondo la pagina Steam, Windrose rimarrà in accesso anticipato per circa 1,5-2,5 anni prima della versione 1.0. Durante questo periodo riceverà aggiornamenti costanti, con l'obiettivo di aggiungere circa il 50% di contenuti in più rispetto alla build iniziale.

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