Il survival a base di pirati Windrose ha una data di uscita su PC in accesso anticipato

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ricco di atmosfere da lupi di mare e sequenze che offrono una panoramica generale del gameplay.

Forward Gateway e il team di Windrose Crew hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di Windrose , ed è davvero vicina: il survival open world piratesco approderà su PC via Steam martedì 14 aprile .

Quali contenuti saranno disponibili al lancio?

Windrose è un'avventura survival ambientata in un vasto arcipelago generato proceduralmente. Nei panni di un capitano potremo esplorare isole sconosciute, affrontare pirati e creature ostili, costruire il nostro avamposto e navigare tra tempeste e pericoli. Il gioco punta molto anche sulla cooperazione: più giocatori possono condividere la stessa nave, coordinarsi nella gestione dei cannoni e affrontare il mare come un vero equipaggio affiatato.

Al debutto in accesso anticipato, il titolo includerà una campagna da 50-70 ore, tre biomi distribuiti su 30 isole procedurali, oltre 90 punti di interesse, tre navi giocabili e diversi sistemi già pienamente funzionanti, tra cui progressione del personaggio, fazioni con relative missioni, la città di Tortuga e meccaniche di reputazione.

Secondo la pagina Steam, Windrose rimarrà in accesso anticipato per circa 1,5-2,5 anni prima della versione 1.0. Durante questo periodo riceverà aggiornamenti costanti, con l'obiettivo di aggiungere circa il 50% di contenuti in più rispetto alla build iniziale.