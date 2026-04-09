Il nuovo trailer di Valor Mortis svela il periodo di uscita del soulslike in prima persona su PC, PS5 e Xbox

L'annuncio è arrivato durante il Triple‑i Initiative 2026, dove è stato mostrato anche un nuovo gameplay trailer ambientato in un'Europa ottocentesca cupa e devastata, tra rovine fumanti, strade infestate e creature grottesche pronte a ghermire il protagonista.

Lyrical Games e One More Level hanno annunciato la finestra di lancio di Valor Mortis . L'ambizioso soulslike in prima persona approderà su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam) nel corso dell' autunno .

Cos'è Valor Mortis

Valor Mortis è un action GDR ambientato in un'Europa alternativa del XIX secolo, in cui Napoleone Bonaparte ha conquistato il continente instaurando un regime oppressivo e corrotto. Il protagonista è un ex soldato dell'esercito napoleonico, riportato in vita da forze misteriose e dotato di poteri sovrannaturali. La sua missione lo porterà a fronteggiare non morti, abomini e altre entità deformi mentre indaga su una piaga oscura che sta consumando il continente.

Secondo le informazioni diffuse finora, il gioco intreccia figure storiche reali con elementi horror e sovrannaturali, costruendo un mondo che mescola estetica dark fantasy, folklore europeo e suggestioni steampunk. Il sistema di combattimento punta a essere brutale e punitivo, basato su parate millimetriche, schivate rapide e abilità arcane che ampliano le possibilità offensive e difensive. La visuale in prima persona, inoltre, mira a rendere gli scontri più immersivi e viscerali, enfatizzando la tensione e la vulnerabilità del giocatore.