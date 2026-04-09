The Relic: First Guardian è stato rinviato, ecco la nuova finestra di lancio

The Relic: First Guardian è stato rinviato da Project Cloud Games e Perp Games: previsto per il 26 maggio, l'action RPG sarà disponibile "nel corso dell'estate" ma non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

"The Relic: First Guardian è il primo gioco realizzato dal talentuoso studio Project Cloud Games", ha scritto il CEO di Perp Games, Rob Edwards, in un comunicato. "Si tratta di un titolo estremamente ambizioso, che ha richiesto anni di duro lavoro."

"Proprio per questo motivo, il team desidera prendersi un po' più di tempo per rifinire il proprio mondo, annunciando quindi il rinvio della data di uscita dal 26 maggio all'estate del 2026", continua la nota ufficiale del publisher.

"Apprezziamo la vostra pazienza e utilizzeremo questo tempo extra per curare ogni dettaglio e offrire un'esperienza che soddisfi gli elevati standard della community. Non vediamo l'ora di mostrarvi The Relic: First Guardian quando sarà pronto, e non dovrete attendere ancora a lungo".