Un nuovo Borderlands è stato lanciato silenziosamente, su piattaforme mobile

A quanto pare c'è un nuovo Borderlands disponibile sul mercato, lanciato nel silenzio generale anche da parte del publisher e destinato alle piattaforme mobile e intitolato appunto Borderlands Mobile, in attesa di un annuncio ufficiale.
Non ci sono ancora annunci né informazioni ufficiali al riguardo ma, di fatto, il gioco è già disponibile almeno in alcuni paesi, su Android e iOS attraverso Google Play Store e Apple Store, tuttavia non sembra sia al momento disponibile in Italia mentre risulta visibile nella sezione americana di Apple Store.
Nel frattempo girano già alcuni video di gameplay, come quello riportato sotto, che mostrano nel dettaglio il gioco in azione e consentono dunque di farci un'idea più precisa.
Quasi un capitolo "regolare"
Di fatto, sembra trattarsi di uno sparatutto in prima persona con elementi RPG e "looter shooter", ovvero pare essere precisamente un capitolo di Borderlands su piattaforme mobile, e non una versione strutturalmente differente dalla serie principale.
Borderlands Mobile sembra sia sviluppato da Zynga, cosa piuttosto appropriata essendo la grossa divisione mobile di Take Two, e ha un look decisamente vicino ai capitoli classici della serie.
Peraltro, almeno per il momento, sembra che non ci siano particolari elementi legati a una monetizzazione selvaggia: non si vedono micro-transazioni invasive e la struttura di gioco appare piuttosto classica, cosa indubbiamente positiva.
A questo punto attendiamo di avere informazioni più precise sul gioco, che dovrebbero arrivare con una presentazione ufficiale e quantomeno un annuncio vero e proprio per questo titolo mobile.
Nel frattempo, Borderlands 4 ha ricevuto il DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, ma questo pare abbia portato a un bombardamento di recensioni negative su Steam.