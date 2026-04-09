Un nuovo Borderlands è stato lanciato silenziosamente, su piattaforme mobile

Non ci sono ancora annunci né informazioni ufficiali al riguardo ma, di fatto, il gioco è già disponibile almeno in alcuni paesi, su Android e iOS attraverso Google Play Store e Apple Store, tuttavia non sembra sia al momento disponibile in Italia mentre risulta visibile nella sezione americana di Apple Store .

A quanto pare c'è un nuovo Borderlands disponibile sul mercato, lanciato nel silenzio generale anche da parte del publisher e destinato alle piattaforme mobile e intitolato appunto Borderlands Mobile , in attesa di un annuncio ufficiale.

Quasi un capitolo "regolare"

Di fatto, sembra trattarsi di uno sparatutto in prima persona con elementi RPG e "looter shooter", ovvero pare essere precisamente un capitolo di Borderlands su piattaforme mobile, e non una versione strutturalmente differente dalla serie principale.

Borderlands Mobile sembra sia sviluppato da Zynga, cosa piuttosto appropriata essendo la grossa divisione mobile di Take Two, e ha un look decisamente vicino ai capitoli classici della serie.

Peraltro, almeno per il momento, sembra che non ci siano particolari elementi legati a una monetizzazione selvaggia: non si vedono micro-transazioni invasive e la struttura di gioco appare piuttosto classica, cosa indubbiamente positiva.

A questo punto attendiamo di avere informazioni più precise sul gioco, che dovrebbero arrivare con una presentazione ufficiale e quantomeno un annuncio vero e proprio per questo titolo mobile.

Nel frattempo, Borderlands 4 ha ricevuto il DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, ma questo pare abbia portato a un bombardamento di recensioni negative su Steam.