Nuova promo di Kindle Unlimited: milioni di eBook a soli 4,99 € per due mesi

Vuoi avvicinarti al mondo della lettura o vuoi recuperare un'infinità di eBook a prezzo bassissimo? La nuova promo di Kindle Unlimited ti darà accesso a milioni di romanzi particolarmente amati a soli 4,99 € per ben due mesi (invece di 19,98 €). L'offerta è valida per un periodo limitato , quindi ti suggeriamo di approfittarne. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. Vediamo ulteriori dettagli su questo servizio e i suoi principali vantaggi.

Letture illimitate in totale comodità

A prescindere dal tuo genere preferito, troverai milioni di ebook tra cui scegliere. Grandi classici, ultime novità, libri nerd: le opzioni sono infinite. Potrai quindi leggere in totale comodità e ovunque tu voglia, senza doverti limitare ai classici libri cartacei. Potrai anche recuperare alcune delle saghe più famose come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e tante altre ancora, insieme ad altri libri particolarmente apprezzati dagli appassionati.

L'accesso avviene liberamente tramite l'app ufficiale per smartphone, nonché attraverso il tuo Kindle, tablet o computer. Inoltre, se preferisci provare il servizio prima di effettuare l'acquisto, è possibile farlo gratuitamente per 30 giorni e potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza impegno.