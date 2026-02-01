In termini di atmosfere, quest'ultima presentazione ha sicuramente un grande fascino e promette bene in vista dell'uscita di The Relic: First Guardian, fissata al prossimo 26 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'action GDR dark fantasy The Relic: First Guardian ha una data di uscita su PS5, Xbox e PC

Apparentemente si tratta della storia di una ragazza trasformata un'orribile e feroce creature, che il protagonista del gioco si trova appunto a dover affrontare all'interno di uno scenario completamente buio e isolato, dando vita a una sequenza dai chiari tratti horror .

The Relic: First Guardian è stato mostrato con un trailer oscuro e inquietante da Project Cloud Games, che per il video in questione si è ispirata a una delle leggende appartenenti al folklore coreano, intitolata "La fanciulla celeste e il boscaiolo".

La storia del trailer

Presentato nel 2023, The Relic: First Guardian ha sempre avuto questo tono oscuro e misterioso, un tratto che punta a distinguere il gioco di Project Cloud Games e a donargli un fascino tutto suo.

La storia che viene narrata nel trailer recita: "Molto tempo fa, nel profondo di questa foresta, si narrava di una donna che non riusciva mai a dimenticare il cielo. Nel cuore dei boschi, nella casa di un boscaiolo solitario, ne restavano ancora le tracce."

"La gente chiamava tutto questo amore l'atto di restare aggrappati. Tuttavia, alcuni legami non sono mai stati fatti per lasciare volare via qualcuno. Così, il giorno in cui non poté più alzare lo sguardo verso il cielo, si perse."

"Non fu né una maledizione né una punizione: fu la storia di qualcuno che aveva perso il cielo. E ancora oggi la foresta ricorda la donna che perse le sue ali."