Sociable Soccer 25 è stato rimosso dalla vendita su Steam

Gli sviluppatori hanno voluto ringraziare la community per il supporto e la passione dimostrati durante dal lancio, ma evidentemente vogliono lasciare spazio a Sociable Soccer Champions , l'ultima incarnazione della serie l'erede spirituale dei Sensible Soccer, sviluppata in origine proprio da Hare.

Sviluppato da Amuzo Games e da Tower Studios, la software house dell'ex Sensible John Hare, Sociable Soccer 25 ha ufficialmente raggiunto la fine del suo ciclo vitale ed è stato rimosso dalla vendita su Steam , nonostante sia stato lanciato il 14 novembre 2024, come aggiornamento dell'edizione precedente (Sociable Soccer 24).

I server rimarranno attivi

Per chi possiede già il titolo, però, non cambia nulla nell'immediato: i server resteranno attivi e sarà possibile continuare a giocare e ad accedere a tutte le modalità e le funzionalità disponibili. Nel caso in cui questa situazione dovesse cambiare in futuro, il team assicura che verrà fornito un preavviso chiaro e tempestivo.

Sociable Soccer Champions

Come detto, la rimozione dal negozio segna anche il passaggio di testimone per la serie, che entra in una nuova fase con Sociable Soccer Champions. Secondo gli sviluppatori, l'ultimo Sociable Soccer "rappresenta il futuro del calcio arcade veloce, immediato e accessibile". Gli sviluppatori si dicono entusiasti di accogliere sia i nuovi giocatori sia quelli di ritorno in questo nuovo capitolo, che potete trovare su Steam, dove costa soltanto 14,99 euro.