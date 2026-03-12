Crimson Desert ha un trailer di lancio ed è davvero spettacolare

Pearl Abyss ha pubblicato il trailer di lancio di Crimson Desert, quando mancano ormai pochi giorni al debutto dell'atteso action adventure a base open world: il gioco sarà disponibile ufficialmente a partire dal 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il video ci introduce in maniera rocambolesca all'interno delle atmosfere e degli scenari di Pywel, il mondo che fa da sfondo all'avventura, mentre Kliff affronta spettacolari combattimenti contro potenti boss e cavalca persino un drago durante una battaglia.
Alcune sequenze che vedono il protagonista a cavallo danno una chiara idea di quanto sia vasto e variegato il mondo di gioco, sicuramente uno degli aspetti che più caratterizzano il progetto di Pearl Abyss insieme alla forte presenza di magie e incantesimi.
Peraltro tutto questo potrà girare su PS5 e Xbox Series X facendo riferimento a tre differenti modalità grafiche per un giusto compromesso fra dettagli, effetti visivi e fluidità del gameplay.
Tutto pronto per il pre-caricamento
Come abbiamo già detto, la data di uscita di Crimson Desert è fissata al 19 marzo e il gioco è già finito nella lista dei desideri di oltre tre milioni di utenti fra PC e console, dunque non c'è dubbio che ci sia davvero una grande attesa nei confronti di questo titolo.
Quando si apriranno i pre-caricamenti? Chi ha prenotato Crimson Desert potrà cominciare a scaricare i dati di gioco dalle 23.00 del 17 marzo tramite Steam, Microsoft Store, PlayStation Store o Xbox Store.