Crimson Desert ha un trailer di lancio ed è davvero spettacolare

Pearl Abyss ha pubblicato il trailer di lancio di Crimson Desert, quando mancano ormai pochi giorni al debutto dell'atteso action adventure a base open world: il gioco sarà disponibile ufficialmente a partire dal 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il video ci introduce in maniera rocambolesca all'interno delle atmosfere e degli scenari di Pywel, il mondo che fa da sfondo all'avventura, mentre Kliff affronta spettacolari combattimenti contro potenti boss e cavalca persino un drago durante una battaglia.

Alcune sequenze che vedono il protagonista a cavallo danno una chiara idea di quanto sia vasto e variegato il mondo di gioco, sicuramente uno degli aspetti che più caratterizzano il progetto di Pearl Abyss insieme alla forte presenza di magie e incantesimi.

Peraltro tutto questo potrà girare su PS5 e Xbox Series X facendo riferimento a tre differenti modalità grafiche per un giusto compromesso fra dettagli, effetti visivi e fluidità del gameplay.