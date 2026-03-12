15

Crimson Desert ha un trailer di lancio ed è davvero spettacolare

Pearl Abyss ha pubblicato il trailer di lancio di Crimson Desert, quando mancano ormai pochi giorni al debutto dell'atteso action adventure a sfondo fantasy.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Pearl Abyss ha pubblicato il trailer di lancio di Crimson Desert, quando mancano ormai pochi giorni al debutto dell'atteso action adventure a base open world: il gioco sarà disponibile ufficialmente a partire dal 19 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il video ci introduce in maniera rocambolesca all'interno delle atmosfere e degli scenari di Pywel, il mondo che fa da sfondo all'avventura, mentre Kliff affronta spettacolari combattimenti contro potenti boss e cavalca persino un drago durante una battaglia.

Alcune sequenze che vedono il protagonista a cavallo danno una chiara idea di quanto sia vasto e variegato il mondo di gioco, sicuramente uno degli aspetti che più caratterizzano il progetto di Pearl Abyss insieme alla forte presenza di magie e incantesimi.

Peraltro tutto questo potrà girare su PS5 e Xbox Series X facendo riferimento a tre differenti modalità grafiche per un giusto compromesso fra dettagli, effetti visivi e fluidità del gameplay.

Tutto pronto per il pre-caricamento

Come abbiamo già detto, la data di uscita di Crimson Desert è fissata al 19 marzo e il gioco è già finito nella lista dei desideri di oltre tre milioni di utenti fra PC e console, dunque non c'è dubbio che ci sia davvero una grande attesa nei confronti di questo titolo.

Quando si apriranno i pre-caricamenti? Chi ha prenotato Crimson Desert potrà cominciare a scaricare i dati di gioco dalle 23.00 del 17 marzo tramite Steam, Microsoft Store, PlayStation Store o Xbox Store.

