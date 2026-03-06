Project Cloud Games e Perp Games hanno annunciato che The Relic: First Guardian uscirà anche su Nintendo Switch 2, sebbene in un secondo momento rispetto alle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, che come sappiamo saranno disponibili a partire dal 26 maggio.
In arrivo dunque nel corso del 2026, The Relic: First Guardian immergerà anche i possessori della console ibrida giapponese nelle sue inquietanti atmosfere dark fantasy, fra avversari mostruosi e racconti basati sul folklore coreano.
"Ricevere il via libera da Project Cloud Games per pubblicare The Relic su Nintendo Switch 2 rappresenta un traguardo tecnico ambizioso per il gioco, e siamo entusiasti di poter finalmente condividere questa notizia", ha dichiarato Mickey Torode, vicepresidente di Perp Games.
"Volevamo mettere il nostro titolo nelle mani dei giocatori di Nintendo Switch 2 perché sappiamo che la loro community nutre una grande passione nei confronti degli action RPG più impegnativi. Non vediamo l'ora di svelare ulteriori dettagli in futuro."
Un progetto intrigante e ambizioso
Mostrato alcune settimane fa con un trailer oscuro e inquietante, The Relic: First Guardian ci catapulterà nel continente di Arsiltus, un territorio pieno di insidie che dovremo affrontare nei panni di un guerriero formidabile.
La campagna del gioco ci metterà di fronte alla bellezza di settanta boss, uno più forte dell'altro, caratterizzati da una storia personale che avremo modo di scoprire prima di sfidarli in un duello che potremo vincere solo sfruttando al massimo le nostre risorse.