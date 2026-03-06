Project Cloud Games e Perp Games hanno annunciato che The Relic: First Guardian uscirà anche su Nintendo Switch 2, sebbene in un secondo momento rispetto alle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, che come sappiamo saranno disponibili a partire dal 26 maggio.

In arrivo dunque nel corso del 2026, The Relic: First Guardian immergerà anche i possessori della console ibrida giapponese nelle sue inquietanti atmosfere dark fantasy, fra avversari mostruosi e racconti basati sul folklore coreano.

"Ricevere il via libera da Project Cloud Games per pubblicare The Relic su Nintendo Switch 2 rappresenta un traguardo tecnico ambizioso per il gioco, e siamo entusiasti di poter finalmente condividere questa notizia", ha dichiarato Mickey Torode, vicepresidente di Perp Games.

"Volevamo mettere il nostro titolo nelle mani dei giocatori di Nintendo Switch 2 perché sappiamo che la loro community nutre una grande passione nei confronti degli action RPG più impegnativi. Non vediamo l'ora di svelare ulteriori dettagli in futuro."