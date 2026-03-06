South of Midnight ha una data di uscita ufficiale su PS5: il gioco sviluppato da Compulsion Games sarà disponibile sulla console Sony a partire dal prossimo 31 marzo, mentre non ci sono ancora notizie in merito alla già annunciata versione per Nintendo Switch 2.

Pubblicato circa un anno fa su PC e Xbox Series X|S, South of Midnight è l'ultima delle tante esclusive Microsoft trasformate in prodotti multipiattaforma, e può contare su di un comparto artistico davvero ispirato, fra animazioni in stop-motion e una straordinaria colonna sonora blues.

Pregi che hanno consentito al gioco di portarsi a casa un importante premio durante gli ultimi The Game Awards, nonché di ricevere riconoscimenti praticamente unanimi da parte della critica, pur al netto di un gameplay che non riesce a essere all'altezza di tanto splendore.

South of Midnight segue le vicende di Hazel, una ragazza che scopre di possedere poteri speciali quando sua madre viene trascinata via dalle correnti scatenate da un uragano, e decide di usarli per trovare un modo per salvarla.