I giochi in uscita a febbraio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem è il piatto forte delle uscite di febbraio : il nuovo capitolo della serie Capcom, in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si prepara a coinvolgerci in una nuova, appassionante avventura che si divide fra due diverse anime: quella orrorifica di Grace Ashcroft e quella action di Leon Kennedy.

Abbiamo provato Dragon Quest 7 Reimagined alcune settimane fa, trovandoci di fronte un rifacimento apparentemente molto solido e convincente , con tante migliorie in particolare per quanto concerne la qualità della vita, automazioni, rifiniture e persino un nuovo finale legato alle scelte del giocatore: un mix perfetto per conquistare tanto i vecchi appassionati della serie quanto i nuovi utenti.

Scopriamo così che il comparto narrativo è stato snellito rispetto all'originale , andando a ridurre drasticamente i tempi morti delle fasi iniziali e migliorando il ritmo complessivo, ma al contempo aggiungendo nuovi contenuti che approfondiscono personaggi chiave e rafforzano ulteriormente la trama, che risulta più accessibile ma dai toni sorprendentemente oscuri.

Dragon Quest VII Reimagined si pone appunto l'ambizioso obiettivo di reimmaginare un grande classico del genere JRPG , portando sullo schermo una grafica completamente ridisegnata in Unreal Engine, caratterizzata da un delizioso stile "diorama", e introducendo diverse novità anche sul piano del gameplay e della struttura per rispondere alle esigenze dei giocatori di oggi.

Come abbiamo scritto nella nostra prova di My Hero Academia: All's Justice , tuttavia, il vero punto di forza del tie-in sta nel roster, il più ampio di sempre , che consente di controllare eroi e villain del passato e del presente, incluse forme alternative e combattenti molto richiesti dai fan. A fare da contorno troviamo inoltre diverse modalità secondarie, dal free roaming cittadino alle Missioni Team-Up, passando per gli episodi brevi dell'Hero Diary.

Naturalmente il fulcro dell'esperienza è rappresentato dalla modalità storia , realizzata in stretta collaborazione con lo studio Bones e costruita dunque in parallelo all'anime per garantire una fedeltà totale: musiche, dialoghi e messa in scena portano avanti la storia fra un combattimento e l'altro, come da tradizione per il genere degli arena fighter.

Nioh 3

In uscita su PC e PS5 il 6 febbraio

Nioh 3 è il nuovo capitolo della serie soulslike prodotta da Koei Tecmo, che punta a consolidare quanto di buono fatto con i primi due episodi ma senza rinunciare all'ambientazione del Giappone feudale e anzi rilanciando l'affascinante mix fra storia e leggende che da sempre caratterizza questa proprietà intellettuale, insieme a tante interessanti novità.

Uno degli scontri di Nioh 3

Protagonista dell'avventura è Takechiyo Tokugawa, un abile guerriero che è destinato a diventare il nuovo shogun ma si trova improvvisamente a dover affrontare suo fratello Kunimatsu, che a quanto pare è stato posseduto da una forza oscura e ha scatenato un esercito di Yokai allo scopo di invadere tutto il paese, massacrando civili innocenti e sbaragliando chiunque si trovi sul loro cammino.

Fermare questa terribile minaccia richiederà capacità che vanno ben oltre quelle umane, e così Takechiyo dovrà non solo padroneggiare due differenti stili di combattimento - samurai e ninja - per poter avere ragione di avversari demoniaci sempre più forti e implacabili; ma anche viaggiare attraverso dieci diverse epoche, dal periodo Heian a quello Sengoku fino al Bakumatsu, per porre fine alla guerra.

Un enorme boss in Nioh 3

Catapultati in uno scenario più aperto del solito, costituito da mappe ampie e interconnesse, nel gioco avremo modo di alternare missioni principali e secondarie, cimentarci con attività collaterali e puntare a far crescere le abilità di Takechiyo anche attraverso spedizioni all'interno del Crogiolo, una dimensione parallela che si sovrappone al mondo umano e presenta sfide davvero impegnative.

Abbiamo provato Nioh 3 lo scorso novembre.