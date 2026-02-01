I giochi in uscita a febbraio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem è il piatto forte delle uscite di febbraio: il nuovo capitolo della serie Capcom, in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si prepara a coinvolgerci in una nuova, appassionante avventura che si divide fra due diverse anime: quella orrorifica di Grace Ashcroft e quella action di Leon Kennedy.
Non mancano tuttavia diverse altre uscite di grande spessore: dall'affascinante rivisitazione di Dragon Quest 7 Reimagined alle spettacolari battaglie di Nioh 3, dai coloratissimi match di Mario Tennis Fever alle suggestive atmosfere di Reanimal, dalle innovative meccaniche sparatutto di High on Life 2 all'esperienza ridisegnata di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.
Dragon Quest VII Reimagined
In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NS2 il 5 febbraio
Dragon Quest VII Reimagined si pone appunto l'ambizioso obiettivo di reimmaginare un grande classico del genere JRPG, portando sullo schermo una grafica completamente ridisegnata in Unreal Engine, caratterizzata da un delizioso stile "diorama", e introducendo diverse novità anche sul piano del gameplay e della struttura per rispondere alle esigenze dei giocatori di oggi.
Scopriamo così che il comparto narrativo è stato snellito rispetto all'originale, andando a ridurre drasticamente i tempi morti delle fasi iniziali e migliorando il ritmo complessivo, ma al contempo aggiungendo nuovi contenuti che approfondiscono personaggi chiave e rafforzano ulteriormente la trama, che risulta più accessibile ma dai toni sorprendentemente oscuri.
Sul piano della struttura, il remake consente di affrontare i capitoli in ordine variabile, sbloccando nuove aree ed estendendo gradualmente il mondo di gioco, che rimane tuttavia pieno di insidie da affrontare. In che modo? Ricorrendo a un sistema di combattimento a turni di stampo classico ma con un'interfaccia ripulita, nuove possibilità strategiche e qualche aiuto visivo.
Abbiamo provato Dragon Quest 7 Reimagined alcune settimane fa, trovandoci di fronte un rifacimento apparentemente molto solido e convincente, con tante migliorie in particolare per quanto concerne la qualità della vita, automazioni, rifiniture e persino un nuovo finale legato alle scelte del giocatore: un mix perfetto per conquistare tanto i vecchi appassionati della serie quanto i nuovi utenti.
My Hero Academia: All's Justice
In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 6 febbraio
My Hero Academia: All's Justice segna il capitolo finale della trasposizione realizzata da Byking, che si cimenta in questo caso con l'ultimo arco narrativo dell'opera creata da Kohei Horikoshi, quello raccontato nell'ottava stagione dell'anime, andando a includere quasi tutti i personaggi, le loro varianti e i Quirk che ben conosciamo nel tentativo di celebrare al meglio gli oltre dieci anni di My Hero Academia.
Naturalmente il fulcro dell'esperienza è rappresentato dalla modalità storia, realizzata in stretta collaborazione con lo studio Bones e costruita dunque in parallelo all'anime per garantire una fedeltà totale: musiche, dialoghi e messa in scena portano avanti la storia fra un combattimento e l'altro, come da tradizione per il genere degli arena fighter.
Come abbiamo scritto nella nostra prova di My Hero Academia: All's Justice, tuttavia, il vero punto di forza del tie-in sta nel roster, il più ampio di sempre, che consente di controllare eroi e villain del passato e del presente, incluse forme alternative e combattenti molto richiesti dai fan. A fare da contorno troviamo inoltre diverse modalità secondarie, dal free roaming cittadino alle Missioni Team-Up, passando per gli episodi brevi dell'Hero Diary.
Nioh 3
In uscita su PC e PS5 il 6 febbraio
Nioh 3 è il nuovo capitolo della serie soulslike prodotta da Koei Tecmo, che punta a consolidare quanto di buono fatto con i primi due episodi ma senza rinunciare all'ambientazione del Giappone feudale e anzi rilanciando l'affascinante mix fra storia e leggende che da sempre caratterizza questa proprietà intellettuale, insieme a tante interessanti novità.
Protagonista dell'avventura è Takechiyo Tokugawa, un abile guerriero che è destinato a diventare il nuovo shogun ma si trova improvvisamente a dover affrontare suo fratello Kunimatsu, che a quanto pare è stato posseduto da una forza oscura e ha scatenato un esercito di Yokai allo scopo di invadere tutto il paese, massacrando civili innocenti e sbaragliando chiunque si trovi sul loro cammino.
Fermare questa terribile minaccia richiederà capacità che vanno ben oltre quelle umane, e così Takechiyo dovrà non solo padroneggiare due differenti stili di combattimento - samurai e ninja - per poter avere ragione di avversari demoniaci sempre più forti e implacabili; ma anche viaggiare attraverso dieci diverse epoche, dal periodo Heian a quello Sengoku fino al Bakumatsu, per porre fine alla guerra.
Catapultati in uno scenario più aperto del solito, costituito da mappe ampie e interconnesse, nel gioco avremo modo di alternare missioni principali e secondarie, cimentarci con attività collaterali e puntare a far crescere le abilità di Takechiyo anche attraverso spedizioni all'interno del Crogiolo, una dimensione parallela che si sovrappone al mondo umano e presenta sfide davvero impegnative.
Abbiamo provato Nioh 3 lo scorso novembre.
Romeo is a Dead Man
In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'11 febbraio
Suda51 è tornato e Romeo is a Dead Man conferma l'approccio folle e visionario del celebre autore giapponese, mettendoci al comando di un giovane agente di polizia, Romeo appunto, che viene quasi ucciso da una sorta di zombie e riportato in vita da uno speciale dispositivo che lo trasforma in... Dead Man, un potentissimo guerriero che sembra uscito da un Tokusatsu.
Armato di una spada e di una pistola, per dar vita a combattimenti che miscelano l'azione tipica dei titoli di Goichi Suda con meccaniche che ricordano quelle dei remake di Resident Evil, inserendo nel mezzo anche elementi vagamente soulslike, Romeo viene reclutato dalla Polizia dello Spazio-Tempo per portare a termine una difficile missione che in qualche modo riguarda la sua amata Juliet.
Sembra infatti che un'anomalia abbia prodotto numerose varianti della ragazza, una più perfida e mostruosa dell'altra, e il nostro compito sarà quello di viaggiare fra le dimensioni per affrontarle nell'ambito di spettacolari boss fight, eliminandole una a una fino a rimettere a posto il tessuto spaziotemporale e ritrovare finalmente la versione giusta della ragazza.
Abbiamo provato Romeo is a Dead Man alcuni giorni fa, ritrovando le situazioni completamente fuori di testa tipiche delle opere di Suda51, una valanga di citazioni e un impianto solido e divertente, che tuttavia deve fare i conti con una struttura potenzialmente limitata e ripetitiva nei contenuti: vedremo in fase di recensione se la campagna riuscirà a discostarsi da questi presupposti.
Mario Tennis Fever
In uscita su NS2 il 12 febbraio
Mario torna su Nintendo Switch 2 con uno dei suoi celebri tie-in a sfondo sportivo, Mario Tennis Fever: un gioco di tennis che punta a imparare dagli errori del precedente Aces, introducendo una maggiore quantità di contenuti, un roster composto da quasi quaranta personaggi divisi in classi ben differenziate e naturalmente il supporto per i controlli a rilevazione di movimento.
Questi ultimi sono protagonisti della modalità Swing, che promette di sfruttare al meglio la tecnologia dei Joy-Con 2 per dare vita a partite davvero fisiche e coinvolgenti, ma sono presenti anche i Tornei, numerose modalità secondarie e naturalmente il multiplayer competitivo, che rappresenta il fulcro del gioco e con cui potremo cimentarci sia in locale che online.
Per quanto riguarda lo Story Mode, gli sviluppatori hanno rinunciato alle ambizioni RPG dei precedenti episodi per offrirci una trama buffa e accattivante, in cui i protagonisti sono stati trasformati in bambini e devono recuperare la propria età originale, muovendosi all'interno di campi che includono versioni classiche e speciali, queste ultime ricche di alterazioni strutturali che incidono sul gameplay.
Gameplay che al momento rappresenta fondamentalmente la principale incognita di Mario Tennis Fever: se da una parte la novità delle Racchette Frenesia promette di aumentare la varietà e l'imprevedibilità dell'esperienza, dall'altra la velocità dell'azione sembra diminuita sensibilmente e bisognerà verificare la validità di queste scelte.
RIDE 6
In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 12 febbraio
La nuova edizione del gioco di corse targato Milestone prova a consolidare l'ottimo lavoro svolto finora per ritagliarsi uno spazio fra le produzioni più importanti e ambiziose sul mercato. RIDE 6 ridisegna infatti la sua Carriera introducendo il RIDE Fest, un evento in stile Horizon Festival che ci vedrà affrontare eventi diversi lungo un entusiasmante percorso tutto da sbloccare.
Mettendoci alla guida di alcune fra le oltre duecentocinquanta moto disponibili, che includono le nuove Bagger ed Enduro, potremo scegliere fra due differenti stili di gameplay, Arcade o Pro, per ottenere comportamenti in pista sostanzialmente diversi: semplificati e accessibili, a tutto vantaggio del divertimento e della spettacolarità, oppure realistici e simulativi per chi desidera maggiore rigore.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
In uscita su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 12 febbraio
Il terzo episodio della celebre serie SEGA aveva decisamente bisogno di un remake sulla falsariga dei primi due capitoli, e così ecco Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, uno spettacolare rifacimento che non solo ci consegna una grafica completamente ridisegnata per l'avventura di Kazuma Kiryu che si svolge fra Kamurocho e Okinawa, ma aggiunge al pacchetto anche un'espansione completamente inedita.
Stiamo parlando appunto di Dark Ties, un'avventura in cui potremo vestire per la prima volta i panni del villain Yoshitaka Mine, determinato a scalare i ranghi della Yakuza sotto la direzione del suo capitano, Tsuyoshi Kanda, che gli affiderà una serie di incarichi man mano più rischiosi nel tentativo di recuperare la credibilità perduta per via degli eventi della campagna di base.
A tal proposito, gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno introdotto diverse novità, con due stili di combattimento per Kazuma Kiryu che includono una posizione di lotta del tutto nuova per l'ex Dragone di Dojima, basata sull'uso di diverse armi tramite cui aprire la guardia anche degli avversari più coriacei e colpirli con devastanti combinazioni di colpi e dolorosissime finisher.
Non è tutto: come vi abbiamo raccontato nella nostra prova di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, anche il comparto narrativo è stato riveduto rispetto all'originale Yakuza 3, eliminando le sequenze meno interessanti e aggiungendo al loro posto toccanti approfondimenti sul rapporto fra Kazuma e i piccoli orfani del Morning Glory, l'orfanotrofio che dovremo difendere a tutti i costi.
High on Life 2
In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 13 febbraio
Dopo la piacevolissima novità del primo episodio, High on Life 2 è determinato a spingere con ancora maggiore convinzione sulla follia delle sue situazioni, sull'umorismo dei dialoghi che scaturiscono dalle armi parlanti e su di un gameplay che è stato arricchito e migliorato per l'occasione, grazie all'introduzione di elementi inediti come lo skateboard, che rende l'azione più veloce e dinamica.
Forte di un impianto rinnovato, lo sparatutto di Squanch Games porta sullo schermo scontri a fuoco frenetici e coinvolgenti, in cui potremo utilizzare un gran numero di armi differenti e sbloccare abilità che ci consentiranno di aggiungere ulteriore pepe alle meccaniche, rallentando il tempo o saltando più in alto per superare gli iniziali limiti imposti dagli scenari.
Abbiamo provato High on Life 2 lo scorso settembre.
Reanimal
In uscita su PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 13 febbraio
Dopo il successo della serie Little Nightmares, i ragazzi di Tarsier Studios tornano a cimentarsi con atmosfere inquietanti, scenari da incubo e giovanissimi protagonisti con Reanimal, un'avventura a base stealth ambientata in un mondo corrotto e caratterizzata da un'importante novità: la modalità cooperativa, che potremo sfruttare con un amico o lasciando che la CPU controlli il nostro compagno.
Messi alla prova da un costante senso di tensione, nel gioco dovremo esplorare luoghi decisamente inospitali, risolvere enigmi per poter proseguire nel nostro viaggio e soprattutto sottrarci allo sguardo di eventuali nemici sfruttando nascondigli, percorsi alternativi, il giusto tempismo e un pizzico di strategia e coordinazione, come abbiamo raccontato durante la nostra prova di Reanimal.
Il sistema di controllo supporta efficacemente questo impianto, consentendoci di muoverci, correre, saltare e sgattaiolare in maniera precisa e naturale, ma l'approccio dell'esperienza resta fondamentalmente basato sul trial & error, con tutto ciò che ne consegue per chi solitamente non apprezza questo genere di prodotti.
La promessa di Tarsier Studios è dunque quella di un titolo che non si discosta molto dalle precedenti avventure dello studio ma punta a perfezionarne le meccaniche, lavorando in particolare sull'intelligenza artificiale della CPU, sul design degli enigmi e sull'intensa atmosfera che avvolge ogni singolo scenario della campagna.
Avowed
In uscita su PS5 il 17 febbraio
A febbraio un'altra esclusiva Xbox approda su PS5: si tratta in questo caso di Avowed, l'ultimo action RPG realizzato da Obsidian Entertainment, che ci porta all'interno del continente fantasy delle Terre Viventi per raccontare la storia di un personaggio che viene inviato dall'Impero Aedyr per indagare su di una misteriosa piaga che si sta espandendo molto rapidamente.
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Avowed, l'avventura si svolge fra mappe labirintiche che spesso si sviluppano in verticale, con interessanti possibilità creative e una grande cura per i dettagli che premia l'esplorazione insieme agli immancabili passaggi nascosti e alle ricompense che troveremo nei classici forzieri. Peccato invece per i combattimenti, che purtroppo risultano spesso ripetitivi.
Styx: Blades of Greed
In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 19 febbraio
La serie stealth di Cyanide Studio torna con Styx: Blades of Greed, che riprende le vicende dello scaltro goblin esattamente da dove si erano interrotte, alla fine del secondo capitolo, per catapultarci all'interno di una nuova missione in cui dovremo infiltrarci in territorio nemico e sfruttare le nostre abilità per raggiungere gli obiettivi che ci verranno assegnati di volta in volta.
Il gameplay riprende le meccaniche che ben conosciamo, consentendo a Styx di nascondersi dietro ogni parete e oggetto, diventare momentaneamente invisibile ed eliminare eventuali guardie colpendole alle spalle con il pugnale dopo averle prese alla sprovvista, oppure trovando modi più ingegnosi come avvelenare l'acqua o far precipitare la vittima da una sporgenza che dà verso il vuoto.
Come abbiamo scritto nella nostra prova di Styx: Blades of Greed, anche stavolta venire scoperti non rappresenta il game over automatico, ma forse sarebbe stato meglio così visto che il sistema di combattimento del gioco è davvero bruttino e pone l'accento sulle tante mancanze tecniche di una produzione che appare ben poco rifinita.
Non mancano tuttavia alcune interessanti novità che promettono di aumentare la varietà delle manovre a nostra disposizione, nell'ambito di scenari molto più ampi e pieni di nemici da aggirare, pur restando ancorati a una realizzazione tecnica non entusiasmante e a una struttura profondamente trial & error.
Borderlands 4
In uscita su NS2 il 27 febbraio
Borderlands 4 approda a febbraio anche su Nintendo Switch 2, sfruttando le notevoli capacità della nuova console ibrida giapponese per tradurre in maniera fedele le entusiasmanti meccaniche sparatutto del quarto capitolo della saga firmata Gearbox Software, anche stavolta un punto di riferimento per gli appassionati di looter shooter da affrontare in cooperativa.
A quanto pare l'unico limite sarà quello del frame rate, bloccato a 30 fotogrammi al secondo, ma per il resto avremo modo di controllare i quattro nuovi protagonisti e divertirci a esplorare un'ambientazione completamente inedita, che si sviluppa spesso in verticale e consente di ricorrere a doppi salti, planata, scatti e rampino per raggiungere le varie zone.
Avete letto la nostra recensione di Borderlands 4?
Resident Evil Requiem
In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 27 febbraio
Senza dubbio il gioco più importante del mese, Resident Evil Requiem promette di spingere la serie survival horror di Capcom verso nuovi traguardi andando a unificare le esperienze dei capitoli classici e la recente svolta in prima persona dell'arco narrativo di Ethan Winters per dare vita a un'avventura che unisce il meglio di questi due mondi.
A incarnare i diversi approcci al gameplay sono i due protagonisti di Requiem: da una parte Grace Ashcroft, giovane agente dell'FBI ben poco abituata ad affrontare il vero orrore e a restare calma; dall'altra Leon Kennedy, che dall'alto del suo addestramento e del suo passato non teme praticamente nulla e non si tira indietro neppure quando c'è da combattere le creature più mostruose e aberranti che si siano mai viste.
L'impostazione di default della visuale riflette queste due interpretazioni, con una telecamera in prima persona pensata per massimizzare la tensione e l'orrore, contrapposta alla terza persona per valorizzare le sequenze più action e spettacolari di una campagna che promette davvero grandi cose e che abbiamo provato di recente.
Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco troviamo ambientazioni iconiche, che ci condurranno nuovamente in ciò che resta della città di Raccoon City ma anche all'interno di luoghi inediti, dove potremo cimentarci con gli immancabili enigmi legati all'ottenimento e all'impiego di oggetti peculiari, pronti a rivelarci i retroscena di una trama anche stavolta molto interessante.
Tales of Berseria Remastered
In uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 27 febbraio
Tales of Berseria Remastered segna il ritorno del celebre action RPG prodotto da Bandai Namco, con una remaster che non si limita a migliorare la grafica originale ma introduce anche delle ottimizzazioni per quanto concerne il gameplay e in particolare le sezioni esplorative, rese più accessibili grazie alla presenza di indicatori e opzioni inedite.
La storia segue le vicende di Velvet, una ragazza tormentata da un passato segnato da inganni drammatici, che si lancia in una missione di vendetta attraversando l'arcipelago del Regno di Midgand. Costretta a confrontarsi con emozioni contrastanti, la protagonista dell'avventura entra in contatto con numerosi personaggi che l'accompagneranno lungo il suo viaggio.
Non mancheranno tuttavia le insidie, che in Tales of Berseria Remastered potremo affrontare secondo le meccaniche di un sistema di combattimento action divertente e spettacolare, che ci vedrà eseguire combinazioni e manovre speciali devastanti per avere ragione dei nostri nemici, che si tratti di incontri casuali oppure di potenti boss.
Grande protagonista del gioco sarà tuttavia l'ambientazione, forte di scenari particolarmente curati e ricchi di dettagli, scorci suggestivi da ammirare durante le nostre spedizioni e segreti nascosti che andranno a premiare gli sforzi compiuti.
Altri giochi in uscita a febbraio
- JDM: Japanese Drift Master, in uscita su PS5 il 6 febbraio
- PGA TOUR 2K25, in uscita su NS2 il 6 febbraio
- Carmageddon: Rogue Shift, in uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NS2 il 7 febbraio
- Crisol: Theater of Idols, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 10 febbraio
- BlazBlue: Entropy Effect X, in uscita su PS5, Xbox Series X|S e NSW il 12 febbraio
- Astrobotanica, in accesso anticipato su PC dal 16 febbraio
- Death Howl, in uscita su PS5, Xbox Series X|S e NSW il 19 febbraio
- Gear.Club Unlimited 3, in uscita su NS2 il 19 febbraio
- Soulslinger: Envoy of Death, in uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 19 febbraio
- Ys X: Proud Nordics, in uscita su PC, PS5 e NS2 il 20 febbraio
- Tokyo Xtreme Racer, in uscita su PS5 il 26 febbraio
- Towerborne, in uscita su PC e PS5 il 26 febbraio
- Resident Evil 7: biohazard, in uscita su NS2 il 27 febbraio
- Resident Evil Village, in uscita su NS2 il 27 febbraio