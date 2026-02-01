La serie Tales riceverà mai un remake? Ecco cosa dice il producer

Negli ultimi anni sono uscite diverse remaster, ma la serie Tales riceverà mai un remake? La domanda è stata posta al producer del franchise, Yusuke Tomizawa, che ha rivelato di aver discusso la questione internamente e in più occasioni.

"I remake spesso richiedono moltissime risorse, quasi quanto realizzare un gioco nuovo, talvolta persino di più", ha spiegato Tomizawa. "Non si tratta dunque di progetti semplici. Anche se ne realizzassimo uno, dovrebbe avere lo stesso potenziale di un titolo inedito."

"Ci sono state molte discussioni interne su possibili remake e sappiamo che i fan desiderano i giochi più vecchi, soprattutto quelli che vengono ricordati con affetto, dunque è certamente una possibilità. Tuttavia, anche il tempismo deve essere quello giusto."

Per quanto concerne il futuro della serie Tales, Tomizawa ha voluto mandare un messaggio pieno di ottimismo: "Ci piace lavorare sui giochi che i fan aspettano da tempo, quindi restate sintonizzati per eventuali novità", ha detto.