Un nuovo Tales of in collaborazione con Ufotable verrà svelato presto, ecco quando

La storica serie di RPG giapponesi da parte di Bandai Namco compie nel 2026 30 anni e questa potrebbe essere l'occasione per annunciare un capitolo completamente nuovo della serie, e forse qualcos'altro.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo, considerando che il teaser trailer appena pubblicato dall'account ufficiale di Ufotable si limita ad annunciare la data in cui avverrà questa misteriosa presentazione, che sembra però poter portare a qualcosa di nuovo e molto interessante all'interno della serie.

Un nuovo gioco o qualcos'altro?

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di teaser di un trailer, o qualcosa del genere, dunque non c'è ancora molto da dire al momento, tranne il fatto che si tratti di una conferma di un nuovo progetto in sviluppo nella celebre serie e che verrà svelato il 3 aprile.



A quanto pare, anche questo si fregia della collaborazione con Ufotable, uno degli studi di animazione più rinomati in Giappone, con cui Bandai Namco ha già avuto più volte a che fare per questo franchise.

Tuttavia non è detto che la presentazione abbia a che fare con un nuovo gioco: Ufotable si è occupata dell'OAV di Tales of Symphonia in passato, dunque anche questo potrebbe essere un progetto legato esclusivamente all'ambito dell'animazione, ma c'è anche da dire che sono passati ormai cinque anni dall'uscita di Tales of Arise e potrebbe essere giunto il momento di annunciare un nuovo capitolo.