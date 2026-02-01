Un remake di Tales of? Bandai Namco ci dice quanto è probabile

Ci saranno però anche dei veri e propri remake ? Ora Bandai Namco ha spiegato qual è il suo punto di vista.

La serie di giochi di ruolo d'azione Tales of di Bandai Namco non solo continua regolarmente a produrre nuovi capitoli, ma sta facendo riavvicinare i fan ad alcuni capitoli non recentissimi tramite una serie di remaster.

Cosa ha detto Bandai Namco su un remake di un Tales of

Yuusuke Tomizawa, attuale direttore del franchise Tales of, ha condiviso alcune parole riguardo alla possibilità di realizzare dei remake dei GDR all'interno del numero di questo mese di Game Informer.

"Anche i remake spesso richiedono molte risorse, quasi quanto la realizzazione di un nuovo gioco, a volte persino di più. Non è un progetto facile. Anche se ne realizzassimo uno, dovrebbe avere lo stesso potenziale di un nuovo gioco. Ci sono state molte discussioni interne su possibili candidati, ma comprendiamo che i fan vogliono i giochi del passato, soprattutto quelli che vengono ricordati con affetto, quindi è una possibilità. Tuttavia, anche il tempismo deve essere quello giusto per loro."

In breve, un remake non è un progetto facile da mettere in cantiere. Noi aggiungiamo che le remaster, invece, sono molto più facili da realizzare e molto meno costose, rappresentando un tipo di investimento che Bandai Namco potrebbe preferire.

Parlando sempre di remaster, a Tomizawa è stato chiesto quale sarà il prossimo (escludendo quelli già annunciati). La risposta è stata: "Tendiamo a scegliere giochi che i fan non vedono l'ora di rigiocare, quindi rimanete sintonizzati per nuove informazioni a riguardo."

Ricordiamo che il prossimo sarà Tales of Berseria Remastered.