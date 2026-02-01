L'attore di Magneto, Ian McKellen, suggerisce cosa accadrà in Avengers: Doomsday

Per la precisione, racconta cosa accadrà all'interno del film e come invece erano state gestite alcune scene nei film passati.

Ian McKellen , attore di Magneto nei film degli X-Men, ha recentemente condiviso alcuni dettagli riguardo ad Avengers: Doomsday , la pellicola del Marvel Cinematic Universe all'interno della quale il carismatico cattivo sarà presente.

Cosa ha detto Ian McKellen

Durante un'intervista a Jake's Takes, McKellen ha espresso il proprio amore per il personaggio che ha interpretato cinque volte nel franchise degli X-Men.

"Non mi rendevo conto di quanto fosse popolare", ha confessato McKellen. "Pensavo fosse il cattivo, ma no, credo che alla gente piaccia molto il suo atteggiamento. È stato divertente lavorare con tutti quegli attori più giovani, che erano così sicuri dei ruoli che avevano già interpretato in molti altri film."

Parlando della sua prima interpretazione nei panni di Erik Lehnsherr nel film del 2000, McKellen ha ricordato: "Ricordo la macchina da presa dietro di me, le mani alzate, e mentre facevo quel gesto, due auto della polizia davanti a me venivano sollevate da delle gru. Quando, a un segnale, abbassavo le mani, le auto cadevano. Non erano effetti speciali."

È stato a questo punto che ha rivelato che tipo di azione lo vedrà coinvolto in Avengers: Doomsday. "Oggi penso che le cose diventeranno un po' più semplici, però. Ho distrutto il New Jersey l'altro giorno. Oh, forse non avrei dovuto dirlo."

Ricordiamo infine che Avengers: Doomsday è già stato incoronato "il film con i migliori incassi del 2026" dagli esperti di cinema.