Nel quarto teaser di Avengers: Doomsday ci sono Black Panther, Namor e una sorpresa

Marvel ha pubblicato il quarto teaser di Avengers: Doomsday in versione italiana, e stavolta nel video troviamo Black Panther, Namor, M'Baku, Namora e... Ben Grimm, la Cosa dei Fantastici Quattro.
"Ho perso tutti quelli a cui tenevo", dice Shuri nel filmato, mentre cammina in una landa desertica. "Il re ha i suoi doveri per preparare il nostro popolo all'aldilà, io ho i miei", continua la nuova Black Panther, mentre la telecamera indugia prima su Namora e poi su Namor, che si trovano nelle vicinanze di una piramide azteca.
A questo punto si passa alle presentazioni: M'Baku si annuncia come re di Wakanda, Ben Grimm dice semplicemente di venire da "Yancy Street, fra Broome e Grand", naturalmente a New York, a conferma che lui e la sua famiglia sono arrivati su Terra-616 dopo gli eventi de I Fantastici Quattro - Gli Inizi.
"I Wakandiani e i Fantastici Quattro ritorneranno in Avengers: Doomsday", si legge nell'ormai immancabile nota finale del teaser, che si conclude con il classico conto alla rovescia che ci condurrà al prossimo dicembre.
Qualche conferma ma poche emozioni
Rispetto ai teaser dedicati a Steve Rogers, Avengers: Doomsday, ecco il teaser ufficiale con Thor in italiano e gli X-Men, la sensazione è che questo quarto video con protagonisti Shuri, M'Baku, Namor e Ben funga da mera conferma della presenza dei personaggi in questione, suscitando ben poche emozioni.
Ad ogni modo, non c'è dubbio che sarà interessante assistere a determinate interazioni, vedi ad esempio l'incontro fra Namor e Sue Storm, e che un cast così enorme richiederà per forza di cose un minutaggio davvero importante, minutaggio che tuttavia Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente.