Nel quarto teaser di Avengers: Doomsday ci sono Black Panther, Namor e una sorpresa

Marvel ha pubblicato il quarto teaser di Avengers: Doomsday in versione italiana, e stavolta nel video troviamo Black Panther, Namor, M'Baku, Namora e... Ben Grimm, la Cosa dei Fantastici Quattro.

"Ho perso tutti quelli a cui tenevo", dice Shuri nel filmato, mentre cammina in una landa desertica. "Il re ha i suoi doveri per preparare il nostro popolo all'aldilà, io ho i miei", continua la nuova Black Panther, mentre la telecamera indugia prima su Namora e poi su Namor, che si trovano nelle vicinanze di una piramide azteca.

A questo punto si passa alle presentazioni: M'Baku si annuncia come re di Wakanda, Ben Grimm dice semplicemente di venire da "Yancy Street, fra Broome e Grand", naturalmente a New York, a conferma che lui e la sua famiglia sono arrivati su Terra-616 dopo gli eventi de I Fantastici Quattro - Gli Inizi.

"I Wakandiani e i Fantastici Quattro ritorneranno in Avengers: Doomsday", si legge nell'ormai immancabile nota finale del teaser, che si conclude con il classico conto alla rovescia che ci condurrà al prossimo dicembre.