Star Trek: Voyager – Across the Unknown ha una data di uscita, disponibile una demo e annunciata la versione Switch 2

Daedalic Entertainment e gli sviluppatori di Gamexcite hanno annunciato la data di uscita di Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Il survival strategico debutterà il 18 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, con Nintendo Switch 2 che entra oggi ufficialmente tra le piattaforme supportate. Per l'occasione, Gamexcite ha pubblicato anche un nuovo video di approfondimento dedicato ai combattimenti, visibile qui sotto.
Le novità non finiscono qui: da oggi è disponibile una demo gratuita su PS5, Xbox Series X|S e PC, scaricabile tramite PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Al momento non sono previsti piani per una versione di prova su Switch 2.
Al lancio sarà disponibile anche una Deluxe Edition
Star Trek: Voyager - Across the Unknown sarà venduto al prezzo di 39,99 euro, con un 10% di sconto per coloro che effettueranno il preacquisto in digitale. Oltre alla versione standard sarà disponibile anche la Deluxe Edition a 49,99 euro, che include cinque missioni aggiuntive, due nuovi eroi da impersonare e tre tecnologie inedite.
Si tratta di un survival strategico ambientato nell'universo di Star Trek, pensato per offrire un'esperienza profonda ma accessibile e incentrato sulla gestione dell'equipaggio e sulle decisioni tattiche necessarie per sopravvivere in territori inesplorati. Il gioco combina esplorazione, combattimenti in tempo reale con pausa tattica e scelte narrative che influenzano il destino della Voyager e dei suoi membri.