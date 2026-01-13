2

Star Trek: Voyager – Across the Unknown ha una data di uscita, disponibile una demo e annunciata la versione Switch 2

Il survival strategico Star Trek: Voyager - Across the Unknown arriva il 18 febbraio: demo già disponibile e conferma della versione per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/01/2026
La Voyager in Star Trek: Voyager - Across the Unknown

Daedalic Entertainment e gli sviluppatori di Gamexcite hanno annunciato la data di uscita di Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Il survival strategico debutterà il 18 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, con Nintendo Switch 2 che entra oggi ufficialmente tra le piattaforme supportate. Per l'occasione, Gamexcite ha pubblicato anche un nuovo video di approfondimento dedicato ai combattimenti, visibile qui sotto.

Le novità non finiscono qui: da oggi è disponibile una demo gratuita su PS5, Xbox Series X|S e PC, scaricabile tramite PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Al momento non sono previsti piani per una versione di prova su Switch 2.

Al lancio sarà disponibile anche una Deluxe Edition

Star Trek: Voyager - Across the Unknown sarà venduto al prezzo di 39,99 euro, con un 10% di sconto per coloro che effettueranno il preacquisto in digitale. Oltre alla versione standard sarà disponibile anche la Deluxe Edition a 49,99 euro, che include cinque missioni aggiuntive, due nuovi eroi da impersonare e tre tecnologie inedite.

Con Star Trek: Voyager - Across the Unknown la serie potrebbe riprendersi molte delle idee che le hanno rubato Con Star Trek: Voyager - Across the Unknown la serie potrebbe riprendersi molte delle idee che le hanno rubato

Si tratta di un survival strategico ambientato nell'universo di Star Trek, pensato per offrire un'esperienza profonda ma accessibile e incentrato sulla gestione dell'equipaggio e sulle decisioni tattiche necessarie per sopravvivere in territori inesplorati. Il gioco combina esplorazione, combattimenti in tempo reale con pausa tattica e scelte narrative che influenzano il destino della Voyager e dei suoi membri.

