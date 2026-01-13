Star Trek: Voyager – Across the Unknown ha una data di uscita, disponibile una demo e annunciata la versione Switch 2

Daedalic Entertainment e gli sviluppatori di Gamexcite hanno annunciato la data di uscita di Star Trek: Voyager - Across the Unknown. Il survival strategico debutterà il 18 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, con Nintendo Switch 2 che entra oggi ufficialmente tra le piattaforme supportate. Per l'occasione, Gamexcite ha pubblicato anche un nuovo video di approfondimento dedicato ai combattimenti, visibile qui sotto.

Le novità non finiscono qui: da oggi è disponibile una demo gratuita su PS5, Xbox Series X|S e PC, scaricabile tramite PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Al momento non sono previsti piani per una versione di prova su Switch 2.