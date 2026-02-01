Il nuovo team di Cities: Skylines 2 presenta le novità del primo aggiornamento

Ora, Iceflake Studios ha svelato quali sono i piani per il supporto a Cities: Skylines 2.

Come vi abbiamo già segnalato, lo scorso anno Colossal Order ha detto addio alla serie Cities: Skylines e in particolar modo al mal gestito seguito Cities: Skylines 2 , che è stato preso in carico da Iceflake Studios , già team di Surviving the Aftermath.

Le novità previste per Cities: Skylines 2

In un post su Steam, il nuovo team responsabile di Cities: Skylines 2 ha spiegato che "sono in arrivo un po' di cambiamenti con la prima patch, alcuni dei quali sono stati richiesti per un lungo periodo". Pare che la priorità sia ora sulle modifiche grafiche, sebbene non siano l'unica aggiunta prevista.

Il sistema per colorare gli edifici in Cities: Skylines 2

Prima di tutto, sarà possibile modificare i colori dei singoli elementi (edifici, oggetti e veicoli, ma più avanti anche alberi, piante e non solo), il tutto ispirato dalla mod "Recolor" di yenyang. La parte più significativa pare però essere un sensibile rifacimento dell'interfaccia utente, per rendere meno confusionario il gioco, soprattutto per quanto riguarda la barra degli strumenti che sarà più chiara e leggibile.

Ci sarà un notevole rifacimento del sistema di illuminazione e della skybox, per migliorare la visibilità di notte e incrementare il numero di nuvole. Anche il sistema del meteo sarà rivisto e farà sì che la neve si appoggi davvero sul terreno.

Questo non è tutto ciò che è in arrivo, ma gli autori condivideranno nuove informazioni a riguardo in un secondo diario di sviluppo. Dovremo vedere se il nuovo team saprà risollevare il gioco. Una delle ultime novità introdotte da Colossal Order è invece stata il DLC Bridges and Ports.