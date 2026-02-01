Huawei testa display OLED a doppio strato anche per i PC: il debutto di questa tecnologia è previsto nel corso del 2026

Secondo il noto leaker Weibo @SmartPikachu, Huawei ha iniziato a valutare l'utilizzo dei pannelli dual-layer OLED non solo per dispositivi mobili, ma anche per tablet di grandi dimensioni e PC. Se confermato, si tratterebbe della prima applicazione di questa tecnologia su notebook da parte di un produttore OEM .

Huawei starebbe compiendo un nuovo passo avanti nel settore dei display, avviando i test di pannelli OLED a doppio strato (dual-layer OLED) per PC. Dopo aver già introdotto questa tecnologia su smartphone e tablet di fascia alta, l'azienda cinese sembra pronta ad estenderla anche ai notebook, con un possibile debutto entro il 2026 , probabilmente già nella prima metà dell'anno.

Huawei non è nuova a questa tipologia di innovazione

Nel 2024, l'azienda ha introdotto il dual-layer OLED sul MatePad Pro 12.2, combinandolo con un particolare cloud-clear soft light panel. Questa soluzione ha permesso di ottenere luminosità e contrasto estremamente elevati, migliorando allo stesso tempo la durabilità del pannello. Il risultato è stato un display capace di offrire un'esperienza visiva superiore anche in condizioni di luce difficili.

I vantaggi del dual-layer OLED sono molteplici: la tecnologia garantisce proprietà anti-riflesso, anti-impronta e anti-abbagliamento, riducendo fino al 99% delle interferenze luminose. Questo consente di mantenere immagini nitide e colori accurati anche sotto la luce diretta del sole, migliorando la concentrazione visiva e riducendo l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.