Huawei FreeClip 2, la recensione dei nuovi auricolari open-ear super stilosi

Nel mercato sempre più competitivo dei dispositivi audio, Huawei ha costruito una posizione riconoscibile puntando con decisione sulla categoria open ear, un segmento in rapida espansione che propone un rapporto diverso tra ascolto e ambiente circostante. La scelta di investire su questa tecnologia, e su un design particolare, ha permesso all'azienda di intercettare esigenze emergenti legate alla mobilità, al lavoro ibrido e all'uso quotidiano dell'audio senza isolamento. Il debutto della prima generazione di FreeClip ha rappresentato un passaggio chiave in questa strategia. Con oltre 3 milioni di unità vendute a livello globale, il modello ha contribuito a validare il concetto di Always On Audio, una filosofia che punta a mantenere il suono sempre presente senza escludere i rumori esterni. Con le nuove Huawei FreeClip 2, l'azienda cinese ha precisato che non vuole limitarsi a un piccolo aggiornamento, ma compiere un salto generazionale mirato. Il progetto nasce dall'analisi dei riscontri raccolti dagli utenti della prima versione, con l'intento di preservare i punti di forza intervenendo sui limiti emersi, come le dimensioni della custodia e la riproduzione delle basse frequenze. Il posizionamento delle FreeClip 2 è quindi dichiaratamente ambizioso e ruota attorno al concetto di Fashion Tech. Se il primo modello aveva introdotto il design a C-bridge come elemento distintivo, la nuova generazione lo rielabora per migliorare ergonomia e leggerezza, con l'obiettivo di offrire un comfort pensato per un utilizzo prolungato e continuo, senza rinunciare a una forte identità estetica. Andiamo a vedere come si comporta il prodotto nella nostra recensione degli auricolari Huawei FreeClip 2.

Caratteristiche tecniche degli auricolari Huawei FreeClip 2 Huawei FreeClip 2 punta a consolidare il concetto di "Always On Audio" con un pacchetto tecnico pensato per un uso quotidiano prolungato. Il design open-ear si affida a driver da 10,8 mm a doppio diaframma, supportando i codec L2HC e AAC per garantire un audio più dettagliato rispetto agli standard di base. Tra i punti migliorati rispetto al modello precedente ci sono le dimensioni e il peso contenuti, oltre a un comfort rivisto attraverso il design a C-bridge in una lega a memoria di forma. Il case in versione Denim Blue delle Huawei FreeClip 2 La connettività si basa su Bluetooth 6.0 e su una gestione dual-device che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente. La batteria da 60 mAh per auricolare e 537 mAh per la custodia promette fino a 9 ore di ascolto in autonomia singola e fino a 38 ore con la ricarica in custodia. Dal punto di vista pratico, la soluzione è pensata per resistere a un uso esterno e sportivo grazie alla certificazione IP57 per gli auricolari (nessuna certificazione invece è prevista per il case). Non manca l'attenzione alla qualità in chiamata, con due microfoni supportati da VPU e DNN per la riduzione del rumore, mentre la cancellazione attiva del rumore non è presente, coerentemente con l'approccio open-ear. Huawei FreeClip 2 disponibili da oggi: specifiche e prezzo degli auricolari open-ear che sembrano orecchini Il prezzo di listino è di 199 euro, posizionando il modello nella fascia media-alta, ma con caratteristiche tecniche e di design che lo distinguono dalla maggior parte dei concorrenti nel segmento open-ear. Scheda tecnica Huawei FreeClip 2 Tipologia: Cuffie wireless Open-Ear (Always On Audio)

Cuffie wireless Open-Ear (Always On Audio) Dimensioni: Auricolari: 25,4 × 26,7 × 18,8 mm Custodia: 50,0 × 49,6 × 25,0 mm

Peso: Auricolari: circa 5,1 g Custodia: circa 37,8 g

Formati audio supportati: L2HC, AAC

L2HC, AAC Driver: 10,8 mm (unità a doppio diaframma)

10,8 mm (unità a doppio diaframma) Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Connettività: Bluetooth 6.0; connessione Dual-Device (fino a due dispositivi contemporaneamente); supporto NearLink

Bluetooth 6.0; connessione Dual-Device (fino a due dispositivi contemporaneamente); supporto NearLink Cancellazione del rumore: nessuna ANC; presente cancellazione del rumore in chiamata con 2 microfoni, VPU e DNN

nessuna ANC; presente cancellazione del rumore in chiamata con 2 microfoni, VPU e DNN Batteria: Auricolari: 60 mAh Custodia: 537 mAh

Autonomia: fino a 9 ore con i soli auricolari, fino a 38 ore con custodia di ricarica

fino a 9 ore con i soli auricolari, fino a 38 ore con custodia di ricarica Resistenza ad acqua e polvere: IP57 (solo auricolari)

IP57 (solo auricolari) Colori: Blu (Denim Blue), Bianco, Nero, Oro Rosa (disponibile successivamente)

Blu (Denim Blue), Bianco, Nero, Oro Rosa (disponibile successivamente) Prezzo: 199,00€

Design Le Huawei FreeClip 2 mantengono la forma che ha reso celebre la prima generazione di questa tipologia di cuffiette open-ear, ma raffinano l'esperienza con aggiornamenti mirati ai materiali e all'ergonomia. Il cuore del design rimane il C-bridge, che collega il Comfort Bean (la parte dietro l'orecchio) all'Acoustic Ball (l'altoparlante), ma in questa nuova versione il ponte è stato riprogettato: denominato ora Airy C-bridge, utilizza una lega a memoria di forma in Ni-Ti rivestita da silicone liquido. Huawei dichiara che è il 25% più morbido rispetto al passato, e in effetti con l'utilizzo prolungato si riduce la sensazione di pressione che si ha con altri marchi. Il design di Huawei FreeClip 2 è particolare e appariscente Esteticamente, il look è particolare, in parte anche grazie alla colorazione jeans del modello che abbiamo testato: mentre gli auricolari presentano una finitura lucida e liscia, la custodia di ricarica sfoggia una texture che simula la trama del tessuto denim, offrendo un piacevole feedback tattile e un aspetto più simmetrico e curato. Di contro, però, la texture sembra più soggetta a trattenere un po' di sporco nel tempo. Nonostante l'aspetto solido, la leggerezza è estrema: ogni auricolare pesa solo 5,1 grammi (contro i 5,6 g della generazione precedente), e garantisce una stabilità perfetta anche durante l'attività sportiva all'aperto. A proposito di sport, la durabilità degli auricolari fa un salto in avanti notevole con la certificazione IP57, rendendo le cuffie resistenti non solo agli schizzi, ma anche all'immersione temporanea, superando così la protezione IP54 del modello precedente.

Esperienza d'uso La resa sonora rappresenta una piacevole sorpresa, pur dovendo fare i conti con la natura open-ear che, per fisica elementare, non può garantire l'isolamento o la pressione sonora di un più classico auricolare in-ear. Huawei ha però lavorato molto per mitigare i limiti di questo form factor: il nuovo driver a doppio magnete da 10,8 mm riesce a raddoppiare la potenza sulle basse frequenze rispetto al modello precedente. Non siamo ancora nel territorio degli audiofili puri, ma i bassi sono presenti e la chiarezza su medi e alti è superiore alla media della categoria, rendendole ideali per podcast e generi musicali non troppo "heavy". Utile l'aggiunta del volume adattivo, che regola automaticamente il livello in base al rumore ambientale, garantendo un ascolto coerente sia in ufficio sia in metropolitana. Le Huawei FreeClip 2 sono molto stabili nell'orecchio Se parliamo di comodità, le FreeClip 2 alzano l'asticella. Il peso piuma e il ponte C-bridge più morbido fanno sì che ci si dimentichi letteralmente di averle addosso dopo pochi minuti. La stabilità è eccellente: che si tratti di corsa, yoga o movimenti bruschi della testa, gli auricolari restano "incollati" all'orecchio senza esercitare pressione. Una chicca di usabilità che distingue questo prodotto è il riconoscimento automatico destra/sinistra: non importa quale auricolare si prenda dalla custodia, il sistema capisce in quale orecchio è inserito e adatta i canali audio di conseguenza. La qualità in chiamata è convincente. Il sistema a tre microfoni supportato da un algoritmo DNN multicanale riesce a isolare bene la voce, filtrando efficacemente il rumore del vento e il chiasso urbano. La voce risulta naturale e l'interlocutore ci sente chiaramente anche in condizioni difficili. Alcune delle opzioni di Huawei Audio Connect La gestione avviene tramite l'app Huawei Audio Connect su Android. Da qui si gestiscono l'equalizzazione, gli aggiornamenti e la connessione Dual-Device, che permette di passare fluidamente dall'audio del PC a una chiamata sul telefono senza intoppi. È un'applicazione completa e ben organizzata, ma non è presente su Google Play quindi va scaricata dallo store Huawei (anche da browser). Ottima l'autonomia: con una media di 8 ore di riproduzione continua (che arrivano a 38 con la custodia), si copre ampiamente una giornata lavorativa intensa o un viaggio intercontinentale. Anche la ricarica è veloce: bastano 10 minuti di ricarica per ottenere quasi 3 ore di riproduzione audio. Le gesture sono complete nonostante la forma particolare Un netto passo avanti rispetto alla concorrenza si vede nei controlli touch. Oltre ai classici doppi e tripli tocchi, possibili anche sull'archetto, le FreeClip 2 introducono finalmente le gesture a scorrimento sulla parte posteriore: questo permette di regolare il volume direttamente dagli auricolari senza dover estrarre lo smartphone. A completare il quadro c'è il sensore di posizionamento, che mette in pausa la musica automaticamente quando si tolgono le cuffie, colmando una lacuna spesso presente in questa fascia di mercato, e la possibilità di accettare o rifiutare una chiamata con un semplice cenno della testa.

Conclusioni Prezzo 199 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Le Huawei FreeClip 2 rappresentano la piena maturità del concetto open-ear con forma a C. Non siamo di fronte a una rivoluzione, ma a un'evoluzione intelligente che ha saputo ascoltare i feedback della prima generazione. Se cercate isolamento acustico o bassi da far tremare i polsi, questo non è ancora (e forse non sarà mai) il prodotto per voi. Tuttavia, per chi cerca la fusione perfetta tra colonna sonora personale e consapevolezza ambientale, sono difficili da battere. L'aggiornamento dei materiali e la dieta dimagrante le rendono le compagne ideali per chi non sopporta l'invasività delle in-ear o per gli sportivi che amano correre all'aperto. L'aggiunta dei controlli volume tramite scorrimento e il riconoscimento automatico destra/sinistra infine, colmano le lacune di usabilità del passato.