Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 gennaio

Giovedì è arrivato ed è tempo di riscattare un nuovo gioco gratis dall'Epic Games Store, il negozio che ti fa crescere il backlog senza farti spendere niente. Questa settimana si può portare a casa Rustler, un simil GTA dall'ambientazione medievale.
Come sempre, avete tempo sette giorni per riscattarlo, quindi fino al 29 gennaio, e aggiungerlo al vostro account Epic Games Store. Potete sia utilizzare il client ufficiale del negozio, oppure correre su questa pagina usando un qualsiasi browser.
Rustler
Rustler, conosciuto anche come Grand Theft Horse, è un gioco d'azione a mondo aperto con visuale dall'alto che vuole rendere omaggio ai primi due GTA, mescolando il gameplay classico della serie di Rockstar Games a un'ambientazione medievale storicamente molto poco accurata.
Vestite i panni di Guy, "i cui genitori sono stati così pigri da non trovargli nemmeno un nome decente." Vivete in prima persona l'ingiustizia feudale, la caccia alle streghe e le inquisizioni, e prendete parte al Gran Torneo. Incontrate cavalieri tanto valorosi quanto ottusi, portate a termine una moltitudine di missioni e incarichi scellerati oppure fregatevene della trama e seminate il caos tra villaggi e cittadine.
Decidete se muovervi a piedi o rubare un cavallo, combattete a colpi di spada oppure affidatevi a una raffinata balestra automatica. A condire il tutto, uno humour sopra le righe, dichiaratamente ispirato a quello dei Monty Python.
Visto che ci siamo, vi ricordiamo anche che Epic Games Store ha già annunciato cosa regalerà la prossima settimana.