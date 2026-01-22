Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 gennaio

Come sempre, avete tempo sette giorni per riscattarlo, quindi fino al 29 gennaio, e aggiungerlo al vostro account Epic Games Store. Potete sia utilizzare il client ufficiale del negozio , oppure correre su questa pagina usando un qualsiasi browser .

Giovedì è arrivato ed è tempo di riscattare un nuovo gioco gratis dall' Epic Games Store , il negozio che ti fa crescere il backlog senza farti spendere niente. Questa settimana si può portare a casa Rustler , un simil GTA dall'ambientazione medievale.

Rustler

Rustler, conosciuto anche come Grand Theft Horse, è un gioco d'azione a mondo aperto con visuale dall'alto che vuole rendere omaggio ai primi due GTA, mescolando il gameplay classico della serie di Rockstar Games a un'ambientazione medievale storicamente molto poco accurata.

Vestite i panni di Guy, "i cui genitori sono stati così pigri da non trovargli nemmeno un nome decente." Vivete in prima persona l'ingiustizia feudale, la caccia alle streghe e le inquisizioni, e prendete parte al Gran Torneo. Incontrate cavalieri tanto valorosi quanto ottusi, portate a termine una moltitudine di missioni e incarichi scellerati oppure fregatevene della trama e seminate il caos tra villaggi e cittadine.

Decidete se muovervi a piedi o rubare un cavallo, combattete a colpi di spada oppure affidatevi a una raffinata balestra automatica. A condire il tutto, uno humour sopra le righe, dichiaratamente ispirato a quello dei Monty Python.

Visto che ci siamo, vi ricordiamo anche che Epic Games Store ha già annunciato cosa regalerà la prossima settimana.