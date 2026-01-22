0

Nintendo svela la data di uscita del Fiore Parlante da collezione di Super Mario Bros. Wonder

Nintendo ha presentato il Fiore Parlante di Super Mario Bros. Wonder, un oggetto da collezione che vi terrà compagnia con frasi simpatiche tutti i giorni.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/01/2026
Il Fiore Parlante

Oltre alle novità legate a Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2, oggi la casa di Kyoto ha annunciato anche la data di uscita del Fiore Parlante, un oggetto da collezione simpatico e un po' stravagante pensato per portare un po' di allegria nelle case degli appassionati.

Il Fiore Parlante sarà disponibile dal 12 marzo al prezzo di 29,99 euro sul My Nintendo Store e presso alcuni rivenditori selezionati, con i preordini in apertura già da oggi.

Un gran chiacchierone da tenere sulla mensola

Il gadget riproduce fedelmente l'aspetto del personaggio visto in Wonder e ha dimensioni da soprammobile. Oltre a essere un oggetto decorativo, ogni due ore circa si anima con frasi ironiche come "È strano che un fiore parli?" o "È bello non fare niente, eh?!", e commenti legati al momento della giornata, tipo "Sono le dieci!" o "È buio fuori... che emozione". Può persino indicare se nell'ambiente fa caldo o freddo, con battute a tema.

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita, ecco tutte le novità in arrivo Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita, ecco tutte le novità in arrivo

Premendo il pulsante alla base lo si può far parlare a comando, e insistendo più volte potrebbero spuntare frasi speciali. Tenendolo premuto, invece, il Fiore smetterà di chiacchierare... almeno per un po'. Si possono anche impostare orari precisi per l'attivazione e la pausa, oltre a personalizzare i saluti del buongiorno e della buonanotte. Infine, al grido di "Meraviglia!", il Fiore avvia un piccolo mini‑gioco in cui bisogna premere il pulsante a ritmo di musica.

#Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo svela la data di uscita del Fiore Parlante da collezione di Super Mario Bros. Wonder