Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita, ecco tutte le novità in arrivo

Nintendo ha annunciato oggi data e dettagli di Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco di Bellabel.

La nuova versione arriverà il 26 marzo e sarà disponibile come upgrade per chi possiede già il gioco su Switch 1 al prezzo di 19,99 euro e come edizione standalone per Switch 2, in formato fisico e digitale, per 79,99 euro. I preordini apriranno in giornata su Nintendo eShop e My Nintendo Store. Lo stesso giorno saranno disponibili tre nuovi amiibo: Mario Elefante, Poplin & Principe Florian and Capitan Toad & fiore parlante