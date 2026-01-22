Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita, ecco tutte le novità in arrivo

Nintendo ha annunciato oggi data e dettagli di Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco di Bellabel.
La nuova versione arriverà il 26 marzo e sarà disponibile come upgrade per chi possiede già il gioco su Switch 1 al prezzo di 19,99 euro e come edizione standalone per Switch 2, in formato fisico e digitale, per 79,99 euro. I preordini apriranno in giornata su Nintendo eShop e My Nintendo Store. Lo stesso giorno saranno disponibili tre nuovi amiibo: Mario Elefante, Poplin & Principe Florian and Capitan Toad & fiore parlante
Le tante novità di Tutti al Parco di Bellalbel
La Switch 2 Edition introduce contenuti inediti, nuove modalità e aggiornamenti pensati per la nuova console. Tutto è riassunto anche nel trailer pubblicato per l'occasione che trovate qui sotto. Il Parco Bellabel è una nuova area del Regno dei Fiori composta da due grandi piazze piene di attrazioni. Qui si può collaborare o competere in mini‑giochi come Fast Cash: Tip Tap's Coin Spree, basato sulla raccolta di monete, o Knock 'em Back: Bubble Blaster, dove conta sopravvivere più degli avversari.
La Piazza Multiplayer offre 17 attrazioni da giocare fino in quattro sulla stessa console, anche tramite GameShare: basta che uno solo possieda il gioco per condividerlo localmente con altri tre partecipanti. La Piazza Stanze, invece, permette di giocare online o in wireless locale, con ogni utente sulla propria console, e propone altre sei attrazioni per partite fino a 12 giocatori.
Nel parco trova spazio anche la Scuola di addestramento della Truppa Toad, una serie di percorsi pensati per affinare i riflessi nei livelli di Wonder. Le sfide si sbloccano man mano che si avanza nel gioco e possono essere affrontate da soli o in compagnia. Per chi vuole un'esperienza più rilassata c'è la Modalità assistita, che riduce i danni e annulla le cadute più punitive.
Tra i nuovi personaggi arriva Rosalinda, accompagnata da Sfavillotto Aiutante: non subisce danni e può aiutare a raccogliere monete o liberare la strada, controllabile anche tramite la funzione mouse di Nintendo Switch 2. Sul fronte opposto tornano i Bowserotti: dopo aver rubato un tesoro nel Parco Bellabel, si disperdono nel Regno dei Fiori e sfideranno i giocatori ogni volta che incroceranno il loro percorso.