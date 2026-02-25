Super Mario Bros. Wonder: Tutti al Parco Bellabel su Switch 2 svelato in video

Durante il recente Nintendo TreeHouse è stato mostrato ampiamente anche Super Mario Bros. Wonder in versione Nintendo Switch 2 e la nuova espansione Tutti al Parco Bellabel, che possiamo vedere nel video riportato qui sotto, tratto direttamente dalla trasmissione.
Così come abbiamo visto con Pokémon Pokopia, anche in questo caso si tratta di un lungo video gameplay di quasi mezz'ora, incentrato su sessioni di gioco che mostrano direttamente i contenuti della nuova espansione e qualcosa di come il gioco si mostri sulla nuova console.
La versione Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder è stata annunciata il mese scorso e ha la data di uscita fissata per il 26 marzo e può essere acquistata come upgrade per chi possiede già il gioco principale su Switch 1 al prezzo di 19,99€ o come edizione standalone a 79,99€.
Tante nuove esperienze da giocare
Il Parco Bellabel è una nuova area del Regno dei Fiori esplorabile all'interno di Super Mario Bros. Wonder, che introduce numerose nuove esperienze di gioco impostate come una sorta di parco con attrazioni varie.
Oltre a livelli più propriamente affini alla struttura principale del gioco, nel Parco Bellabel troviamo anche vari mini-giochi a cui prendere parte in singolo e multiplayer, con quest'ultima modalità che consente anche di giocare con una sola copia del gioco attraverso GameShare nella Piazza Multiplayer.
In questo caso possiamo prendere parte a 17 attrazioni da giocare insieme per un massimo di quattro giocatori, sulla stessa console o con console diverse ma con una sola copia del gioco via GameShare.
La Piazza Stanze consente di giocare online o in wireless locale proponendo altre sei attrazioni per un massimo di 12 utenti contemporaneamente. Sono poi presenti altre novità come la scuola di addestramento della Truppa Toad con vari percorsi a difficoltà crescente e l'arrivo di Rosalinda come personaggio giocabile.