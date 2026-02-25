Super Mario Bros. Wonder: Tutti al Parco Bellabel su Switch 2 svelato in video

Durante il recente Nintendo TreeHouse è stato mostrato ampiamente anche Super Mario Bros. Wonder in versione Nintendo Switch 2 e la nuova espansione Tutti al Parco Bellabel, che possiamo vedere nel video riportato qui sotto, tratto direttamente dalla trasmissione.

Così come abbiamo visto con Pokémon Pokopia, anche in questo caso si tratta di un lungo video gameplay di quasi mezz'ora, incentrato su sessioni di gioco che mostrano direttamente i contenuti della nuova espansione e qualcosa di come il gioco si mostri sulla nuova console.

La versione Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder è stata annunciata il mese scorso e ha la data di uscita fissata per il 26 marzo e può essere acquistata come upgrade per chi possiede già il gioco principale su Switch 1 al prezzo di 19,99€ o come edizione standalone a 79,99€.