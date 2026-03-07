Super Mario Run riceve un evento speciale a tema Super Mario Bros. Wonder

Nintendo ha annunciato un modo particolare per celebrare il lancio della versione Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder, insieme all'uscita del DLC "Tutti al Parco Bellabel", avviando un evento speciale a tema all'interno di Super Mario Run.

Non è la prima volta che la casa di Kyoto organizza cose del genere: i suoi giochi mobile sono spesso un veicolo per queste attività, di fatto estendendo le possibilità di marketing e promozione attraverso l'uso diretto dei giochi mobile, all'interno della visione che Nintendo ha sempre avuto di questi titoli come elementi per espandere il proprio pubblico.

Anche in questo caso, Super Mario Run diventa una sorta di elemento promozionale per Super Mario Bros. Wonder, con un evento speciale che porterà contenuti specificamente legati al gioco in arrivo in versione Switch 2.