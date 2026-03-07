Super Mario Run riceve un evento speciale a tema Super Mario Bros. Wonder

Nintendo ha annunciato un modo particolare per celebrare il lancio della versione Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder, insieme all'uscita del DLC "Tutti al Parco Bellabel", avviando un evento speciale a tema all'interno di Super Mario Run.
Non è la prima volta che la casa di Kyoto organizza cose del genere: i suoi giochi mobile sono spesso un veicolo per queste attività, di fatto estendendo le possibilità di marketing e promozione attraverso l'uso diretto dei giochi mobile, all'interno della visione che Nintendo ha sempre avuto di questi titoli come elementi per espandere il proprio pubblico.
Anche in questo caso, Super Mario Run diventa una sorta di elemento promozionale per Super Mario Bros. Wonder, con un evento speciale che porterà contenuti specificamente legati al gioco in arrivo in versione Switch 2.
Acchiappate i Goomba d'oro
L'evento speciale dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder e al DLC "Tutti al Parco Bellabel" inizia in queste ore e andrà avanti fino al 3 aprile, comprendendo dunque la data di uscita della nuova versione del platform che è fissata per il 26 marzo.
"Durante l'evento, eseguendo determinate azioni in Toad Rally, come schiacciare i nemici o saltare, il tuo indicatore aumenterà. Una volta pieno, apparirà un Fiore Meraviglia e tutte le monete si trasformeranno in Goomba d'oro!", si legge nella descrizione.
Questi nemici dorati possono essere sconfitti semplicemente toccandoli e in cambio si ottiene un timbro sulla carta timbri ogni 30 Goomba d'oro eliminati.
Inoltre, "In questo evento compaiono quattro cartoline. Puoi raccogliere 20 timbri per cartolina e ottenere una statuetta di un personaggio del gioco Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park".
Quindi dobbiamo sconfiggere quanti più Goomba d'oro possibile per completare la cartolina e ricevere i bonus, considerando peraltro che i Fiori Meraviglia compaiono nelle Corse Amichevoli allo stesso modo.
Per quanto riguarda le ricompense, con la Cartolina 1 riceviamo una statua di Mario Fiore, con la Cartolina 2 la statua di Captain Toad & Plucky, con la Cartolina 3 la statua di Luigi & Toadette e con la Cartolina 4 la statua dei Koopalings.