Non solo HONOR e Realme: anche Vivo si prepara a introdurre uno smartphone con batteria da 10.000 mAh

Dopo Honor Win e Realme P4 Power, anche Vivo potrebbe presentare uno smartphone con una batteria da ben 10.000 mAh . Una capacità che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata eccezionale, ma che oggi inizia gradualmente a diffondersi grazie ai progressi nelle tecnologie al silicio. La maggior parte degli smartphone si attesta ancora intorno ai 5.000 mAh, tuttavia soluzioni da 7.000 o addirittura 8.000 mAh stanno diventando sempre più comuni. Scopriamo quindi le indiscrezioni riportate di recente.

Batterie sempre più potenti

A condividere queste informazioni è stato il leaker Digital Chat Station. Sebbene si tratti di pure indiscrezioni, la fonte è generalmente piuttosto affidabile. A quanto pare Vivo sta attualmente testando uno smartphone con batteria da 10.000 mAh, con una capacità tipica di 11.000 - 12.000 mAh. Se dovesse essere vero, si tratterebbe sicuramente di una capacità estremamente generosa, soprattutto se confrontata con molti altri modelli che continuano ad adottare soluzioni più conservative.

Uno smartphone Vivo

Secondo quanto riportato, Vivo starebbe testando una batteria al silicio a cella singola da 4,53 V, capace di immagazzinare più energia rispetto alle tradizionali batterie in grafite, senza aumentare le dimensioni del dispositivo. Tuttavia, si tratta di una tecnologia complessa da gestire: le batterie al silicio offrono maggiore densità energetica, ma richiedono un attento bilanciamento tra gestione del calore, comportamento in fase di ricarica e durata nel tempo. Trovare il giusto compromesso tra questi aspetti rappresenta una delle principali sfide per i produttori. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, dato che i test sono appena iniziati. Sicuramente potremo saperne di più nei prossimi mesi, quindi vi aggiorneremo con ulteriori informazioni.