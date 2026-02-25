0

Return to Monkey Island: l'ultimo capitolo di una saga iconica ad un prezzo bassissimo su Instant Gaming

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/02/2026
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione super interessante e allettante su Return to Monkey Island che viene messo in offerta con uno sconto del 96% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 1,22€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Return to Monkey Island segna un sorprendente ritorno alla saga ideata da Ron Gilbert e continua la storia iniziata con The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Dopo molti anni, il pirata Guybrush Threepwood torna ad affrontare il suo nemico di sempre, il pirata zombi LeChuck.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco invita i giocatori a dialogare con vecchi amici e nuovi personaggi in un mondo familiare ma trasformato da nuove leadership e sfide inaspettate. Tra puzzle ingegnosi, situazioni surreali e battute taglienti, Guybrush dovrà usare la sua intelligenza per superare gli ostacoli e continuare la ricerca del leggendario segreto di Monkey Island.

Return To Monkey Island 07

L'avventura porta anche all'esplorazione di territori inesplorati, come Terror Island e le gelide terre di Brrr Muda, dove alleanze e conflitti plasmano il viaggio del protagonista. Con il ritorno di Ron Gilbert e la collaborazione di talenti come Dave Grossman e i compositori storici della saga, Return to Monkey Island celebra la tradizione dell'avventura punta e clicca aggiornandola per il pubblico moderno. Qui la nostra recensione.

