Return to Monkey Island per PC a 1 € su Instant Gaming: è l'occasione perfetta per recuperarlo

Su Instant Gaming è disponibile Return to Monkey Island per PC a 1 € invece di 25 €, con uno sconto impressionante del 96%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 1,22 €, quindi una differenza davvero minima. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Return to Monkey Island

Si tratta del ritorno del creatore della serie Ron Gilbert, in un'avventura che prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Troviamo il classico gameplay punta e clicca con diversi enigmi e ambientazioni da esplorare, nonché interazioni contestuli, dialoghi ad albero interattivi e un sistema di inventario intuitivo.

Incontrerete vecchi amici e volti nuovi su isole familiari, stavolta gestite da nuovi (e minacciosi) capi. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Insomma, è l'occasione perfetta se volete recuperare questo titolo senza spendere tanto.