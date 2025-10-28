Il Samsung Galaxy Book5 è in sconto grazie a un coupon sul sito ufficiale

Se cercate un portatile unico per lavoro, corsi e creatività leggera, questo Galaxy Book5 centra l'equilibrio giusto tra potenza, autonomia e ingombri contenuti. Il prezzo di partenza è 1159€, ma inserendo in cassa il coupon SAMSUNGBF si scende a 927.20€: un taglio consistente su una configurazione che nasce per tenere aperti tanti processi senza rallentare. La diagonale 15,6 pollici offre spazio reale per documenti, timeline e split-screen, restando comunque comoda da portare in zaino.

Versatile e adatto a tutto

Al centro c'è l'Intel Core Ultra 7 255U, pensato per combinare efficienza e reattività nelle attività quotidiane: videochiamate, suite Office, navigazione pesante con molte schede, fotoritocco base e coding. A supporto trovate 32GB di RAM, che vi permettono di passare da un'app all'altra senza colli di bottiglia, e un SSD da 1TB per progetti, librerie e cache senza l'ansia dello spazio. La grafica Intel Arc integrata sblocca accelerazioni utili in editing, codifica/decodifica video moderna e un minimo di gaming leggero quando serve staccare.

La piattaforma resta completa anche sul fronte pratico: avvio rapido, ripresa istantanea dallo stand-by, Wi-Fi veloce e una dotazione di porte pensata per evitare dongle inutili nella quotidianità. La tastiera estesa e il trackpad ampio aiutano nelle sessioni lunghe, mentre il profilo sottile non sacrifica la solidità della scocca, mantenendo un peso adatto ai pendolari.

