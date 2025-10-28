Trapelate le prime immagini del Samsung Galaxy Z TriFold: scopriamo com'è

Il pieghevole Galaxy Z TriFold di Samsung è stato mostrato in occasione dell'APEC Summit in Corea del Sud. Dopo diversi render e indiscrezioni, quindi, possiamo finalmente dare un'occhiata al dispositivo in "carne e ossa", o meglio, cerniere. Le immagini sono state condivise dall'agenzia di stampa coreana Dailian e dal leaker Ice Universe. Vediamo quindi com'è.