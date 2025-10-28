Trapelate le prime immagini del Samsung Galaxy Z TriFold: scopriamo com'è

Il pieghevole Galaxy Z TriFold di Samsung è stato mostrato in occasione dell'APEC Summit in Corea del Sud. Dopo diversi render e indiscrezioni, quindi, possiamo finalmente dare un'occhiata al dispositivo in "carne e ossa", o meglio, cerniere. Le immagini sono state condivise dall'agenzia di stampa coreana Dailian e dal leaker Ice Universe. Vediamo quindi com'è.
Il design del nuovo pieghevole
In attesa della presentazione ufficiale prevista nei prossimi giorni, iniziano a trapelare le prime immagini dedicate al pieghevole. Il dispositivo è stato esposto sotto una teca di vetro. Al centro possiamo vedere un video dimostrativo: il display si piega due volte e, una volta aperto, lo smartphone somiglia quasi a un tablet.
Il meccanismo di piegatura dovrebbe corrispondere ai prototipi Flex G e alle animazioni che vi abbiamo già mostrato in precedenza. Troviamo inoltre la classica fotocamera centrale di Samsung nella parte superiore, mentre sul retro vediamo tre pannelli distinti. Quello a sinistra dovrebbe ospitare la tripla fotocamera su un'isola (simile a quella presente sui modelli Galaxy Z Fold).
Il nuovo smartphone dovrebbe essere presentato come "Galaxy Z Tri-Fold", almeno secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni. Non sappiamo ancora quanto costerà, ma vi ricordiamo che non sarà disponibile in Europa, dato che potrebbe essere limitato ai mercati asiatici, almeno inizialmente.
Altre caratteristiche
Tra le possibili caratteristiche trapelate negli ultimi mesi dovremmo trovare un'interfaccia dedicata al multitasking avanzato, nonché una fotocamera con possibile zoom 100x. Il sensore principale dovrebbe essere da 200 MP, ma ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite nei prossimi giorni.
Nel nostro articolo potete dare un'occhiata a una serie di video che mostrano nel dettaglio l'interfaccia e le varie opzioni multitasking, tra DeX, la gestione delle chiamate e la modalità verticale del dispositivo, che per certi versi ricorda un e-reader.