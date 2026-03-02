Pokémon Champions limita il numero di creature che potete avere, ma pagando si ottiene più spazio

Durante il Pokémon Presents, The Pokémon Company ha spiegato che Pokémon Champions arriverà ad aprile 2026 sulla famiglia di console Nintendo Switch, mentre la versione mobile sarà pubblicata successivamente, entro la fine dell'anno.

I limiti di spazio di Pokémon Champions

Secondo quanto riportato da Centro LEAKS nel tweet che potete vedere qui sotto, Pokémon Champions permetterà di base di avere 30 slot per le creature in modo gratuito (come è possibile vedere in alto nell'immagine, che segna 6 slot su 30 occupati). Sebbene possa sembrare poco rispetto agli oltre 1.000 Pokémon esistenti, si tratta comunque di cinque squadre da sei Pokémon, che per molti potrebbero essere più che sufficienti per il competitivo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sempre secondo la fonte, Pokémon Champions Starter Pack (già confermato dal sito ufficiale) permetterà di aumentare lo spazio a 80 slot. Se questo non dovesse bastare, sarà possibile pagare un abbonamento premium per aumentare ulteriormente lo spazio, sebbene non sia chiaro di quanto. In entrambi i casi, non sono noti i prezzi.

Ricordiamo che, come già annunciato ufficialmente, Pokémon Champions è un gioco free to play e permette di ottenere Pokémon sia internamente che passandoli da Pokémon HOME in formato visitatori (solo le creature presenti in Champions sono compatibili, ovviamente). I Pokémon ottenuti all'interno di Champions, invece, non possono essere mandati in Pokémon HOME. Le creature che visitano Champions partendo da HOME non manterranno i progressi ottenuti in Champions una volta tornate in HOME ma, se visiteranno il titolo competitivo una seconda volta, tali progressi saranno di nuovo accessibili (a meno che non abbiano cambiato forma).

Diteci, cosa ne pensereste di queste scelte? Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pokémon Pokopia.