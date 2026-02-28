0

Nel suo primo gennaio, Nintendo Switch 2 potrebbe aver venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USA

Stando ai dati raccolti dalla redazione di The Game Business, il primo gennaio di Nintendo Switch 2 in USA non è stato positivo come quello di Nintendo Switch.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/02/2026
Una foto di Nintendo Switch 2

Nell'ultima uscita della newsletter The Game Business è stato riportato un dato interessante riguardante Nintendo Switch 2. Nel suo primo gennaio, la nuova console di Nintendo avrebbe venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch nel suo primo gennaio. Il dato fa riferimento al mercato USA, quindi non a quello globale.

Congiuntura internazionale

I motivi di questo calo, sarebbero diversi e tutti abbastanza noti. Intanto Nintendo Switch 2 costa di più di Nintendo Switch. Da questo punto di vista, sarà interessante confrontare l'andamento delle due console in Giappone, dove Switch 2 viene venduta a un prezzo più accessibile.

Un dettaglio di Nintendo Switch 2
Un dettaglio di Nintendo Switch 2

Il prezzo più alto potrebbe aver frenato l'acquisto di alcune fasce di consumatori, com'è naturale che sia, soprattutto in un periodo di grane incertezza come questo.

Altro problema è la line-up considerata più debole, con Nintendo Switch 2 che sembra dover ancora giocare le sue carte migliori di inizio ciclo di vita, nonostante Nintendo non abbia fatto mancare nuove esclusive nel corso dei mesi.

In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi In Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi

C'è anche da considerare il fatto che sul mercato c'è ancora Nintendo Switch, che per molti potrebbe rappresentare un'alternativa valida a Switch 2, per via del prezzo e della line-up già consolidata.

All'epoca del lancio, Nintendo Switch non aveva una concorrenza interna così forte, visto che Wii U era praticamente sparita dal mercato e Nintendo 3DS non poteva certo vantare lo stesso richiamo.

#Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nel suo primo gennaio, Nintendo Switch 2 potrebbe aver venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USA