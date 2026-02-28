Nel suo primo gennaio, Nintendo Switch 2 potrebbe aver venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USA

Nell'ultima uscita della newsletter The Game Business è stato riportato un dato interessante riguardante Nintendo Switch 2 . Nel suo primo gennaio, la nuova console di Nintendo avrebbe venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch nel suo primo gennaio. Il dato fa riferimento al mercato USA, quindi non a quello globale.

Congiuntura internazionale

I motivi di questo calo, sarebbero diversi e tutti abbastanza noti. Intanto Nintendo Switch 2 costa di più di Nintendo Switch. Da questo punto di vista, sarà interessante confrontare l'andamento delle due console in Giappone, dove Switch 2 viene venduta a un prezzo più accessibile.

Un dettaglio di Nintendo Switch 2

Il prezzo più alto potrebbe aver frenato l'acquisto di alcune fasce di consumatori, com'è naturale che sia, soprattutto in un periodo di grane incertezza come questo.

Altro problema è la line-up considerata più debole, con Nintendo Switch 2 che sembra dover ancora giocare le sue carte migliori di inizio ciclo di vita, nonostante Nintendo non abbia fatto mancare nuove esclusive nel corso dei mesi.

C'è anche da considerare il fatto che sul mercato c'è ancora Nintendo Switch, che per molti potrebbe rappresentare un'alternativa valida a Switch 2, per via del prezzo e della line-up già consolidata.

All'epoca del lancio, Nintendo Switch non aveva una concorrenza interna così forte, visto che Wii U era praticamente sparita dal mercato e Nintendo 3DS non poteva certo vantare lo stesso richiamo.