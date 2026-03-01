Nintendo rivela le dimensioni di Pokémon Pokopia, Planet of Lana 2, Legacy of Kain e altri

Tramite il suo eShop, Nintendo ha rivelato le dimensioni di Pokémon Pokopia, Planet of Lana 2: Children of the Leaf, Legacy of Kain: Defiance Remastered e di diversi altri giochi in arrivo a breve su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

L'atteso cozy game Pokémon Pokopia è relativamente leggero, con i suoi 10 GB di spazio occupato su Nintendo Switch 2, mentre i quasi 30 GB di Planet of Lana 2: Children of the Leaf fanno pensare a un'avventura piuttosto corposa e densa di contenuti.

La grafica in pixel art di Scott Pilgrim EX e la sua impostazione bidimensionale hanno consentito al picchiaduro a scorrimento firmato Tribute Games di richiedere appena 1,3 GB di spazio, laddove invece gli asset ridisegnati di Legacy of Kain: Defiance Remastered spingono la riedizione oltre quota 14 GB.

Tornando a Planet of Lana 2: Children of the Leaf, si nota la sostanziale differenza fra la versione Nintendo Switch 2 e la versione Nintendo Switch, con quest'ultima che occupa poco più di un terzo dello stesso spazio, con i suoi 11,3 GB.