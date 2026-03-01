Nintendo rivela le dimensioni di Pokémon Pokopia, Planet of Lana 2, Legacy of Kain e altri

Tramite il suo eShop, Nintendo ha rivelato le dimensioni di Pokémon Pokopia, Planet of Lana 2: Children of the Leaf, Legacy of Kain: Defiance Remastered e di diversi altri giochi in arrivo a breve su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
L'atteso cozy game Pokémon Pokopia è relativamente leggero, con i suoi 10 GB di spazio occupato su Nintendo Switch 2, mentre i quasi 30 GB di Planet of Lana 2: Children of the Leaf fanno pensare a un'avventura piuttosto corposa e densa di contenuti.
La grafica in pixel art di Scott Pilgrim EX e la sua impostazione bidimensionale hanno consentito al picchiaduro a scorrimento firmato Tribute Games di richiedere appena 1,3 GB di spazio, laddove invece gli asset ridisegnati di Legacy of Kain: Defiance Remastered spingono la riedizione oltre quota 14 GB.
Tornando a Planet of Lana 2: Children of the Leaf, si nota la sostanziale differenza fra la versione Nintendo Switch 2 e la versione Nintendo Switch, con quest'ultima che occupa poco più di un terzo dello stesso spazio, con i suoi 11,3 GB.
La lista completa
Già in testa alla classifica eShop, Pokémon Pokopia non richiederà insomma una quota importante della memoria interna di Nintendo Switch 2, anzi si accontenterà di poco: vediamo la lista dei titoli più rilevanti con le rispettive dimensioni.
Nintendo Switch 2
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf - 29,2 GB
- Pokemon Pokopia - 10,0 GB
- Back to the Dawn - 2,1 GB
- Scott Pilgrim EX - 1,3 GB
Nintendo Switch
- Legacy of Kain: Defiance Remastered - 14,2 GB
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf - 11,3 GB
- Aery - The King's Messenger - 3,9 GB
- The Last Case of John Morley - 3,8 GB
- Cryptical Path - 3,1 GB
- Back to the Dawn - 2,4 GB
- Scott Pilgrim EX - 1,3 GB
- Projected Dreams - 1,3 GB
- Never Grave: The Witch and The Curse - 1,2 GB
- Greedland - 652 MB