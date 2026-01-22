OnePlus smentisce le voci di crisi e chiusura: l'azienda conferma che continuerà ad essere presente in Europa

Negli ultimi giorni OnePlus è finita al centro di numerose voci che parlano di crisi profonda e addirittura di un possibile smantellamento del brand da parte della casa madre cinese OPPO Group. Secondo una recente inchiesta, l'azienda starebbe valutando l'uscita da diversi mercati a causa di vendite insufficienti, con la conseguente chiusura di molti uffici regionali. Tuttavia, OnePlus ha smentito ufficialmente queste indiscrezioni, assicurando che resterà operativa in Europa. Dopo le smentite arrivate da OnePlus India e OnePlus America, anche fonti europee hanno confermato la continuità delle attività. "OnePlus Europa continua a operare regolarmente, con piena garanzia del supporto post-vendita, degli aggiornamenti software e degli impegni presi con gli utenti", ha dichiarato un contatto diretto dell'azienda.

Nonostante le smentite di un abbandono dell'Europa, i numeri di OnePlus non convincono I numeri, però, raccontano una situazione complessa. Nel 2024 le spedizioni OnePlus sono calate di oltre il 20%, passando da circa 17 a 14 milioni di unità, mentre OPPO Group è cresciuta del 2,8%. Secondo Omdia, la crescita del gruppo è attribuibile interamente al marchio OPPO, suggerendo che OnePlus abbia rallentato le performance complessive. OnePlus 16: secondo un leak, il prossimo flagship dell'azienda cinese avrà una batteria mai vista prima su un top di gamma Particolarmente critico è il mercato indiano, dove nel 2024 circa 4.500 negozi hanno smesso di vendere prodotti OnePlus. In dodici mesi la quota nel segmento premium è crollata dal 21% al 6%, mentre la quota complessiva di mercato è scesa dal 6,1% al 3,9%. Oggi India e Cina rappresentano il 74% delle spedizioni globali OnePlus, una concentrazione che rende il brand vulnerabile, soprattutto considerando la domanda debole in Nord America e in Europa occidentale.