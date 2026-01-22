Epic Games Store svela il gioco gratis del 29 gennaio: pronti a gestire un fast-food illegale?

L'Epic Games Store ha svelato il prossimo gioco gratis disponibile tra una settimana, giovedì 29 gennaio. Si tratta di Definitely Not Fried Chicken, un gestionale decisamente sopra le righe, in cui bisogna mandare avanti un fast‑food tutt'altro che legale.
Il titolo potrà essere riscattato gratuitamente per sette giorni, a partire dalle 17:00 del 29 gennaio e fino alla stessa ora del 5 febbraio, tramite la pagina dedicata dello store. Una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre, come qualsiasi altro acquisto.
Un fast-food di facciata per nascondere il nostro impero criminale
Definitely Not Fried Chicken è un gestionale satirico in cui si costruisce un impero poco onesto. Dietro la facciata di un innocuo fast‑food si nasconde infatti un'attività criminale che il giocatore deve far crescere, espandere e proteggere. L'obiettivo è trasformare una piccola impresa improvvisata in una rete di locali, laboratori e punti vendita, bilanciando produzione, logistica e "coperture" per non attirare troppo l'attenzione delle autorità.
Il cuore del gioco è la gestione: si assumono dipendenti, si assegnano mansioni, si ottimizzano turni e si progettano strutture sempre più complesse, dal ristorante di facciata ai reparti nascosti dove avviene la vera attività. Ogni scelta ha conseguenze: personale poco affidabile, clienti insoddisfatti o scarsa sicurezza possono mandare tutto a rotoli. Il tutto è corredato da un tono volutamente ironico e sopra le righe, con un'estetica che richiama i gestionali classici ma un umorismo nero che ribalta il genere.