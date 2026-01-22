Epic Games Store svela il gioco gratis del 29 gennaio: pronti a gestire un fast-food illegale?

Un fast-food di facciata per nascondere il nostro impero criminale

Definitely Not Fried Chicken è un gestionale satirico in cui si costruisce un impero poco onesto. Dietro la facciata di un innocuo fast‑food si nasconde infatti un'attività criminale che il giocatore deve far crescere, espandere e proteggere. L'obiettivo è trasformare una piccola impresa improvvisata in una rete di locali, laboratori e punti vendita, bilanciando produzione, logistica e "coperture" per non attirare troppo l'attenzione delle autorità.

Il cuore del gioco è la gestione: si assumono dipendenti, si assegnano mansioni, si ottimizzano turni e si progettano strutture sempre più complesse, dal ristorante di facciata ai reparti nascosti dove avviene la vera attività. Ogni scelta ha conseguenze: personale poco affidabile, clienti insoddisfatti o scarsa sicurezza possono mandare tutto a rotoli. Il tutto è corredato da un tono volutamente ironico e sopra le righe, con un'estetica che richiama i gestionali classici ma un umorismo nero che ribalta il genere.