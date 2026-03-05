Lenovo ThinkBook 2026 potrebbe essere il primo laptop consumer con moduli LPCAMM2 prodotti da CXMT

Il nuovo Lenovo ThinkBook 2026 potrebbe segnare un passaggio importante nel mercato dei laptop consumer grazie all'adozione dei moduli di memoria LPCAMM2 prodotti da ChangXin Memory Technologies (CXMT). Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda cinese non si limiterebbe più alla produzione di chip DRAM DDR4 e DDR5, ma starebbe assemblando anche moduli completi destinati ai dispositivi mobili.

Il ThinkBook 2026 è già noto per integrare memoria LPDDR5X nel nuovo formato LPCAMM2, uno standard che punta a sostituire la memoria saldata nei laptop moderni. In precedenza si ipotizzava che Lenovo avrebbe utilizzato moduli forniti da Micron Technology, la stessa azienda che aveva equipaggiato il ThinkPad P1 Gen 7 con LPCAMM2 LPDDR5X, rendendolo la prima workstation a introdurre questo tipo di memoria.