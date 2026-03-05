Nothing Phone (4a) e Phone (4a) Pro: annunciati gli smartphone di fascia media con caratteristiche e prezzi ufficiali

Nothing ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone Phone (4a) e Phone (4a) Pro, due modelli interessanti che propongono alcuni cambiamenti specifici. Il design continua ad essere unico nel suo genere, stavolta con una nuova Glyph Bar e altre novità che vi riepiloghiamo di seguito.

Le caratteristiche dei nuovi smartphone Partiamo dal Phone (4a): in questo caso troviamo una fotocamera posta nella parte superiore centrale del retro, la luce rossa di registrazione e la nuova Glyph Bar. Il design trasparente lascia intravedere tutto il resto della struttura interna, grazie a un vetro trasparente. Nel complesso sono stati apportati miglioramenti legati alla resistenza e durabilità, come i pulsanti metallici e il modulo fotografico più robusto. Nothing Phone (4a) Il Phone (4a) Pro, invece, presenta una scocca in metallo e uno spessore di 7,95 millimetri, un vero e proprio record per l'azienda. Tra i principali punti chiave è presente anche il sistema di dissipazione VC da 5300 mm². Per quanto concerne la resistenza ad acqua e polvere, il modello (4a) ha una certificazione IP64, mentre il Pro garantisce una protezione IP65 con una resistenza a immersioni fino a 25 centimetri per 20 minuti. Nothing Phone (4a) Pro

Come cambia il sistema Glyph Come vi abbiamo anticipato, sono stati introdotti alcuni cambiamenti. La nuova Glyph Bar del (4a) è infatti composta da 63 mini-LED suddivisi in sette zone quadrate da poter controllare singolarmente. Questa soluzione può essere sfruttata anche come luce di riempimento quando si scattano foto o si registrano video, quando magari le condizioni di illuminazione sono scarse. Anche stavolta potrete utilizzare il sistema Glyph per le notifiche o per determinate funzioni del telefono, in modo da tenere sotto controllo le informazioni più importanti senza dover accendere lo schermo. I modelli Nothing Phone (4a) e (4a) Pro Il modello Pro accoglie invece il Glyph Matrix con ben 137 mini-LED e supporto ai Toys (timer, orologio digitale, specchio e altro ancora). In entrambi i casi potrete personalizzare le sequenze luminose in base alle vostre esigenze.

Display e interfaccia Lo smartphone (4a) adotta un pannello AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1224 × 2720 e luminosità di picco fino a 4500 nit nei contenuti HDR, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il modello Pro utilizza invece un display AMOLED leggermente più grande, ovvero da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e pannello fino a 144 Hz. La luminosità di picco arriva fino a 5000 nit nei contenuti HDR. Il sistema operativo utilizzato è Nothing OS 4.1 (basato su Android 16), con un'interfaccia semplice e più pulita. Tra i principali cambiamenti troviamo una schermata di blocco rivista, una modalità scura ancora più profonda per agevolare la leggibilità e icone ridisegnate. L'interfaccia Con le app fluttuanti il multitasking è ottimizzato, dato che non sarà necessario uscire dall'app principale. Molto utile anche l'AI Dashboard per gestire le funzioni IA, oltre a Essential Search per recuperare velocemente determinate informazioni o contenuti con semplici parole chiave. Questo sistema include anche Essential Memory, pensato per utilizzare le attività salvate dall'utente per offrire risultati sempre più fruibili. Con Playground, invece, potrete creare piccole applicazioni senza dover necessariamente scrivere codice, grazie agli strumenti IA. Infine, Essential Space supporta per la prima volta anche l'accesso cloud, quindi potrete utilizzare gli stessi contenuti sia su PC che su smartphone senza alcuna interruzione.

Il comparto fotografico Passiamo alle fotocamere. Il Phone (4a) adotta un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x, un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare Sony e una fotocamera frontale da 32 MP. Il modello Pro utilizza invece un sensore principale Sony LYT700c con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3,5x, una fotocamera ultra-grandangolare Sony e una fotocamera frontale da 32 MP. In questo caso l'elaborazione delle immagini si basa su TrueLens Engine 4, ovvero il motore proprietario. Troviamo inoltre il supporto a registrazione video 4K Ultra XDR e scatti Ultra XDR. In entrambi i casi sono presenti diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale pensate per migliorare ulteriormente gli scatti, ad esempio lavorando su luci e ombre.

Batteria e processore Il modello 4a monta un processore Snapdragon 7s Gen 4, con prestazioni CPU e GPU migliorate del 7% rispetto alla generazione precedente, mentre il modello Pro sfrutta lo Snapdragon 7 Gen 4 con supporto alla memoria LPDDR5X. In questo caso ci troviamo davanti a un incremento delle prestazioni CPU del 27%, oltre a capacità IA migliorate del 65%. Nothing conferma che non lancerà nessun flagship nel 2026: rimandato il Phone 4, focus sulla serie 4a Inoltre, entrambi i modelli adottano una batteria con capacità di 5.080 mAh garantendo circa 17 ore di utilizzo (musica, gaming, video e altro) e con supporto alla ricarica rapida da 50 W.